Voici pourquoi Idy ne sera jamais Président…un homme dangereux

Depuis qu’il est avec Me Maître Abdoulaye Wade, Idrissa Seck (Idy) a toujours méprisé les militants libéraux et même les responsables. Il a traité Ousmane Ngom de « sang impur » et son bienfaiteur Me Abdoulaye Wade d’« ancien spermatozoïde et futur cadavre ». Et malgré l’âge et les expériences, Idy n’a pas changé et il ne changera jamais. Mais ce n’est pas ce comportement abominable qui fait de lui un piètre homme d’État. Il y a bien pire. Idrissa Seck dit Idy cache quelque chose qui est incompatible avec la magistrature suprême d’un pays…

Idy a un langage codé à travers lequel il attaque ses adversaires. Pour les Sénégalais, Idy est arrogant et imbu de sa personne. Mais Idy s’en moque et continue de terroriser son entourage. Sa dernière sortie prouve qu’idy n’a aucun respect pour ses militants et ses sympathisants. Il vient de limoger le 2ème vice-président de Rewmi, Yankhoba Diattara qui s’est prononcé en faveur d’une seconde candidature de Macky Sall en 2024.

Et bien avant cette décision, Idrissa Seck avait poussé un coup de gueule en rabrouant ses deux ministres du gouvernement Yankhoba Diattara et Aly et Saleh Diop. Les gens n’ont vu que l’humiliation. Mais cela cache un des caractères odieux de Idy qui font qu’il ne peut pas gérer un Etat. Idy a une vision paternaliste de la gestion de l’État. Et il prend l’Etat comme « sa » chose ou sa « vache à lait » qui doit le nourrir matin, midi et soir.

Regardez ce qui suit : Idrissa Seck a demandé à Yankhoba Diattara pourquoi « n’avait-il pas embauché 50 jeunes dans son cabinet ? ». Ensuite Idy avait demandé à Aly Saleh Diop pourquoi « n’avait-il pas construit une permanence du parti ? » Si on suit le raisonnement de Idy, il demande à ses ministres d’embaucher des jeunes du parti et de construire une permanence du parti avec…L’argent du contribuable

Tout comme il avait dit à Wade au lendemain de la victoire à la présidentielle de 2000 que « leurs problèmes d’argent sont terminés ». Idy aime l’argent mais il aime se faire entretenir par l’Etat. Il aime régler ses problèmes avec l’argent de l’Etat. C’est ce qui avait servi à Me Abdoulaye Wade lorsqu’il s’était débarrassé de lui en l’envoyant en prison. D’aucuns disent même que c’était pour se refaire une santé financière qu’il avait rallié la mouvance présidentielle.

Idy sait aussi faire dans la manipulation. A tous, il essaye de faire comprendre qu’il se démarque de la volonté du Chef de l’Etat de présenter sa candidature à un troisième mandat. Idrissa Seck espère ainsi gagner la sympathie des Sénégalais et se faire ainsi élire Président de la République. Idrissa Seck espère doubler tout le monde : Macky Sall et toute l’opposition. D’ailleurs, il a commencé à attaquer cette opposition, comme pour montrer que lui est un grand républicain.

Mais, tout ceci est peine perdue. Malgré toutes ses opérations de charme, les Sénégalais ne lui font plus confiance. Ils lui ont tourné le dos à cause de sa tortuosité. Même dans les rangs de son parti, de nombreux cadres se mettent à douter de lui, et envisagent de lui tourner le dos. Ils se plaignent des nombreux comportements d’Idy qui ne font que causer préjudice à leur parti. Pire, estiment-ils, Idy n’a aucune considération vis-à-vis d’eux. C’est pourquoi, ils lui en veulent.

Il faut s’attendre dans les prochaines semaines à une fronde dans les rangs de Rewmi après la mise à l’écart de Yankhoba Diattara. Idrissa Seck ne contrôle plus totalement son parti. Finalement, c’est son arrogance qui est en train de le perdre. Il a poussé le bouchon trop loin en traitant de la sorte comme il l’a fait à Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop. Idrissa Seck n’aime pas être contrarié ou contredit par ses collaborateurs qu’il aime parfois ridiculiser.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn