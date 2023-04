Outhmane Diagne refuse de se rendre à la DIC…Il assume son choix

Après son refus de déférer à la convocation de la Dic, Outhmane Diagne donne de ses nouvelles.

Outhmane Diagne, le coordonnateur de la « Mafia Kacci Kacci » (un mouvement d’activistes actifs sur les réseaux et soutien manifeste du candidat Ousmane Sonko) donne de ses nouvelles après avoir refusé de déférer à la convocation de la Division des investigations criminelles (Dic) lundi.

Sur sa page Facebook, il précise avoir « choisi la désobéissance ». Et informe qu’il « assume » sa décision.



« Je vais bien alhamdoulilah et je tiens le coup. J’ai choisi la désobéissance et je l’assume.

Je continuerai de résister face à l’injustice et la dictature quoiqu’il m’en coûtera. Merci à tous pour vos soutiens et prières », a-t-il écrit.