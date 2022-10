Macky dérive…Sonko avance à grands pas vers le Palais

La question du troisième mandat est loin d’être un projet abandonné par le Président Macky Sall. Chaque événement qui passe nous rapproche de plus en plus de cette réalité. Le chef de l’Etat ne cesse de poser des actes qui font douter les sénégalais. Sa dernière trouvaille est sa balade « improvisée » du week-end passé. Un mauvais coup de pub pour les observateurs. Et pendant que le locataire du Palais se baladait, son éternel rival cherche le moyen le plus efficace pour lui mettre des bâtons dans les roues…

Macky Sall était dans la banlieue dakaroise le week-end dernier. On a vu dans les vidéos largement reprises sur les réseaux sociaux, un Macky, à bord d’un super bolide, tout sourire dehors, aller à la rencontre de sénégalais triés sur le volet. Ce mauvais coup de pub est signé par le porte-parole de la présidence. Yoro Dia, puisque c’est de lui qu’il s’agit, tente de convaincre les sénégalais pour qu’ils accordent un autre mandat à Macky. Dans lesdites vidéos, on a vu des militants déguisés, présenter « le troisième mandat comme une demande sociale ».

Mais ce projet n’a aucune chance d’aboutir car ce que les sénégalais n’ont pas accepté pour Abdoulaye Wade, ils ne l’accepteront pas pour Macky Sall. Et le locataire du Palais est le seul à ignorer qu’il est au dernier virage de son règne. Pendant que Macky se pavanent dans les rues pour convaincre son petit monde, Ousmane Sonko se rachète une conduite auprès des familles religieuses après les insultes de ses inconditionnels. En effet, les khalifes généraux et autres membres de ces familles ont longtemps fait l’objet d’attaques venant de personnes qui se réclament être des patriotes ou des souteneurs de Sonko.

La nouvelle tactique de Sonko semble porter ses fruits. Au moment où Macky conduisait sa luxueuse voiture chez Racine Talla, le maire de Ziguinchor « draguait » les religieux. En compagnie des leaders de Yewwi Askan Wi, il a fait le tour de tous les différents foyers en perspective de la célébration du Maouloud. Des visites qui ont porté leurs fruits. Rien qu’à Kaolack, le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) a porté en dérision Khalifa Sall.

Un marabout et membre de PASTEF a présenté Ousmane Sonko comme le candidat de leur coalition pour la présidentielle de 2024. Le Khalife de Médina Baye n’a pas tari d’éloges à l’endroit des leaders de Yewwi. Baye Mbaye Niasse, fils de Baye Niasse, promet de lever des fonds pour aider Ousmane Sonko à arriver au pouvoir. “Après le Gamou, je battrai campagne pour Ousmane Sonko à l’étranger. Ce, pour qu’il gagne l’élection de 2024”, a déclaré MC Niasse.

Considéré comme un leader d’Extrême droite, le leader de Pastef s’est refait une peau neuve chez les marabouts. Ce « Ibadou Rahmane », qui voulait supprimer les Magal et Gamou, a réussi un coup de maître en se rapprochant des religieux. Les points gagnés durant le Gamou le rapprochent un peu plus du pouvoir. Si des gens vont jusqu’à le présenter comme le principal adversaire de Macky, c’est que le patriote en chef est devenu une menace réelle pour le président qui se la coule douce dans les rues de la banlieue dakaroise.

Malheureusement pour Sonko, il n’arrive pas encore à dompter Touba. Tout comme Macky Sall, la cité de Bamba se refuse de tomber sous l’escarcelle d’un autre parti politique. Et le coup bas que Sonko a fait au porte-parole du Khalife général des Mouride lors du Magal n’est pas passé inaperçu chez les talibés. Le maire de Ziguinchor avait zappé Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké lors de ses visites. Comme quoi la relation entre les deux hommes n’est plus beau fixe.

Mais cela n’entrave pas l’ascension de Sonko. Ce projet de troisième mandat agité ces derniers jours pourrait accélérer l’arrivée du leader de Pastef au pouvoir. Le « tout sauf Macky » s’accentue et le patriote en chef sera le premier à en bénéficier. Contrairement à Karim, qui refuse de se battre pour ses droits, Sonko a toujours fait face au locataire du Palais. Un engagement payant si cela aboutit à son élection en 2024. Alors le chef de l’Etat ferait mieux de descendre de son petit nuage et préparer le candidat de Benno qui arrêtera Sonko.

Et Sonko ne devrait pas non plus prendre son pied. Le présumé bourreau d’Adji Sarr doit, d’abord, régler ses problèmes judiciaires dans l’affaire Sweet Beauty. Car une condamnation lui sera plus que fatale.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru