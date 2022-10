Révélations : Karim Wade ne veut pas revenir…les secrets de la révision du procès

Karim Wade demande la révision de son procès et rejette l’amnistie des faits qui lui sont imputés. Ces intentions de Karim Wade dévoilées par l’actuelle secrétaire nationale à la communication du Pds et député de Wallu, Nafissatou Diallo, continuent de diviser l’opinion publique sur les intentions réelles de Karim Wade. Même ses partisans ont du mal à comprendre cette prise de position idiote de Karim Wade. Xibaaru vous révèle les vraies raisons de ce « rejet » de l’amnistie par Karim Wade qui, dans la foulée, demande la révision de son procès.

Karim Wade fait la fine bouche sur l’amnistie des faits qui lui sont reprochés, car pour lui, son devenir se trouve plus au Qatar qu’au Sénégal. Plutôt pour lui de revenir au Sénégal, mieux vaut continuer de se la couler douce au Qatar. Il ne sait pas de quoi sera fait son lendemain s’il retourne au Sénégal. Il ne veut pas courir le risque d’hypothéquer son avenir. Xibaaru est en mesure de révéler que Karim Wade bénéficie d’une place de choix dans l’entourage de l’Emir du Qatar.

Ce n’est pas pour rien que ce dernier se soit impliqué personnellement pour obtenir la grâce présidentielle pour Karim Wade alors qu’il était en prison. Le Qatar a joué un grand rôle dans la libération de Karim Wade. Chose inédite, c’est nuitamment que Karim Wade a été sorti de la prison de Reubeuss, pour être envoyé directement à l’aéroport où l’attendait sur le tarmac de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, un avion pour le conduire directement au Qatar, avec à son bord le Procureur général de cet émirat du Golfe.

Karim Wade occupe une place de choix dans l’entourage de l’Emir du Qatar. Pourquoi donc pour lui, renoncer aux privilèges qu’il bénéficie au Qatar pour retour au Sénégal dont le lendemain demeure incertain. Aux yeux de Karim Wade, la politique au Sénégal est une aventure, et il n’est pas si sûr d’être élu prochain Président de la République s’il s’aligne en 2024…

Pour l’instant, il préfère entretenir le suspense en ne disant pas toute la vérité aux membres du Parti démocratique sénégalais (PDS) sur les véritables raisons de son rejet d’une amnistie. Alors qu’il sait bien que l’Etat du Sénégal ne va jamais céder à son exigence d’une révision de son procès. Sa position a d’ailleurs fini par créer le tollé au sein de ce parti.

Ses partisans comme Amina Sakho, Présidente du Mouvement Karim Président dénonce sa prise de position : « Exiger la révision de son procès à l’heure actuelle relève de l’utopie ou de la prétention démesurée pour plusieurs raisons. Karim demande aux militants de porter ce combat. À l’heure actuelle, il devrait plutôt avoir pitié de ces derniers qui se sont battus corps et âmes pour qu’il sorte de prison. Ces mêmes militants, sans aucun moyen et sans aucune aide de sa part, se sont opposés pendant 12 années et n’ont plus assez de force pour se battre pour quelqu’un qu’ils ne voient pas ».

Karim Wade gère ses propres intérêts. Il ne se soucie guère du PDS et de ce que ce parti qui est un patrimoine de son père tombe dans la dégénérescence. Il préfère mieux continuer à récolter des privilèges qu’il bénéficie de son exil très doré au Qatar, plutôt que de revenir au Sénégal pour se lancer dans l’arène politique, alors qu’il n’est pas sûr d’être prochain Président de la République.

Au Qatar, le fils de Wade s’est adopté à un autre style de vie. Il y bénéficie de toutes sortes de privilèges, joue un rôle de choix auprès de l’Emir. Il vit au Qatar comme un prince. Il est souvent sollicité dans le domaine où il excelle, celui de la Finance. Il gère le fonds stratégique d’investissement du Qatar pour l’Afrique estimé à 1.400 milliard de F CFA (Le quart du budget du Sénégal) et il est très impliqué dans l’organisation dela prochaine coupe du monde…

Alors, Karim Wade ne veut pas courir le risque d’hypothéquer tous ses avantages pour un lendemain incertain au Sénégal.

Quid du PDS ? …C’est son héritage et il ne laissera personne s’en approprier quitte à le laisser sombrer et disparaître après son père.

Quid du Sénégal ? …Il s’en fiche éperdument.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn