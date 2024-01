Macky dote Touba d’une…Zone Economique Spéciale

A l’image de Sandiara, Diass et de Bargny-Sendou, la commune de Touba sera dotée d’une ZES ( Zone Économique Spéciale)

Le Président de la République, Macky Sall, toujours soucieux du bien-être des populations et de la modernisation de la ville Sainte de Touba, vient encore d’y créer une Zone Economique Spéciale (ZES) qui s’inscrit dans le cadre de la réforme dénommée » Zones économiques spéciales et paquets investisseurs » du Plan Sénégal Émergent.

Ainsi, le Président Macky SALL ambitionne de faire de Touba une zone de développement industriel endogène, propice à l’implantation d’investisseurs, à la création d’emplois et de chaîne de valeur innovante, au bénéfice de la croissance et des populations.

Grâce à ces nouvelles opportunités, la ville Sainte de Touba, longtemps considérée comme une zone qu’a vocation commerciale, va bientôt devenir un HUB industriel et d’attractivité économique qui constituent des puissants leviers de promotion et de création d’emplois, de diversification des sources de revenus, de développement de la croissance, mais aussi de lutte subséquente contre la pauvreté dans une localité à forte densité humaine.

Par ce geste de haute portée économique et sociale, le Président de la République, réitère encore l’importance qu’il a toujours accordée à la capitale du mouridisme dans la mise en œuvre du PSE qui a déjà permis la réalisation de grands projets et programmes dans presque tous les domaines d’intervention de l’Etat du Sénégal ,et qui peut aussi mettre l’accent, dans le cadre de la ZES, sur le développement, la promotion et la valorisation d’atouts et d’avantages comparatifs certains comme le tourisme religieux .

Par Khadim NDIAYE

Commissaire aux Enquêtes économiques principal,

Responsable politique APR à Touba