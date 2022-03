Macky embarrassé : un Pm maintenant ou après les…Législatives

Macky Sall n’est plus ce politicien prévoyant et calculateur dont les stratégies sont toujours payantes. Un mois et 10 jours après les élections Locales, le chef de l’Etat n’arrive toujours pas à nommer un premier ministre (PM). Et pourtant, au mois de décembre, la restauration du poste de PM a été fait en « mode Fast Track ». Les Sénégalais s’attendaient à une nouvelle équipe gouvernementale avec un nouveau PM. Mais le président Macky semble subitement pris dans une spirale de doute qui bloque la nomination de ce PM…

Macky Sall a-t-il mis la charrue avant les bœufs ? Le président a-t-il trop vite pris la décision de restaurer le poste de PM sans savoir ce qui l’attendait au lendemain des Locales ? Le constat est ahurissant pour un grand politicien de la trempe de Macky Sall qui ne sait plus quoi faire. Le président Macky Sall est face à un mur et pour la première fois depuis 2012, le « patron » balbutie sur le choix de son futur chef du gouvernement. Ainsi Macky hésite à nommer ce premier ministre qui n’a aucun pouvoir selon ses propres dires.

Le président Macky Sall qui a toujours considéré que la fonction de Premier ministre était obsolète dans un régime présidentiel où le chef de l’État jouissait de la légitimité du suffrage universel, est aujourd’hui celui-là même qui a « conceptualisé » et orchestré et la restauration du poste de PM avec son assemblée nationale qui a adopté à une large majorité le projet de loi n°38-2021 portant révision de la Constitution. Mais pourquoi cette grosse hésitation de la part de celui qui a toujours excellé dans le politiquement correct ?

Depuis 2012, Macky Sall a toujours bien fait. Même ses coups les plus tordus ont été soigneusement préparés et exécutés à la perfection. De l’emprisonnement de Karim Wade à la liquidation politique de Khalifa Sall et la mise à l’écart de plusieurs responsables de son parti après sa réélection à la présidentielle de 2019. Tout sourit à Macky même lorsqu’il supprimait le poste de Pm. Pour le président, « pas de Premier ministre, cela veut aussi dire pas de dauphin présumé et moins de courtisans à gérer. » Il l’avait supprimé rapidement. Mais contre toute attente, le président restaure le poste et il semble regretter sa décision…

Confusion politique

Le président s’est-il perdu sans ses calculs ? A force de trop jouer, on se retrouve souvent perdu dans un labyrinthe d’équations irrésolvables. Et c’est ce casse-tête qui se dresse devant le génie politique Macky Sall. Son parti le regarde, les alliés l’attendent. Les vainqueurs aux Locales attendent des récompenses. Et les perdants de ces élections attendent les changements pour se déterminer sur la suite de leur carrière politique. Et ce sont toutes ses attentes qui ont plongé le « patron » dans un « trou noir ».

S’il nomme un premier ministre maintenant, il y aura forcément des cris de joie d’une part mais aussi des grincements de dents d’autre part. S’il remanie son gouvernement à l’issue de la nomination d’un premier ministre, les ministres reconduits vont faire des jaloux et les ministres sortants risquent de grossir les rangs de l’opposition. Certains membres de son entourage sont favorables à la nomination illico presto d’un premier ministre pour préparer les législatives. Et d’autres caciques de son parti demandent la nomination du premier ministre après les Législatives pour ne pas diviser les troupes.

Macky Sall est pris en étau. Et son balbutiement crée d’énormes problèmes politiques et administratifs. Politiquement, les chapelles politiques sont impatientes et veulent être édifiées pour pouvoir passer à la préparation des Législatives. Une attente prolongée de la nomination du PM cause un énorme préjudice à l’administration qui ne peut pas fonctionner sans la signature du Premier ministre depuis sa restauration. Les décrets et lois sont illégales sans la signature du Pm et même certains marchés de l’état qui doivent être approuvés par la primature dorment encore dans les tiroirs

La Rédaction de xibaaru