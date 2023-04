Macky et Idy donnent un « ndeweneul » empoisonné à…Sonko

Ça y est, les dés sont jetés. Désormais, on connaît les principales têtes de la présidentielle de 2024. Et comme les sénégalais s’y attendaient, Idrissa Seck dit Idy a pris départ. Le «Kirikou» de l’arène politique sénégalaise compte faire obstacle à Macky Sall. Mais cette candidature en soi n’est pas un problème pour le Président. Le locataire du Palais a béni l’ancien maire de Thiès. Les deux hommes préparent un sale coup à l’opposant public numéro 1…Ousmane Sonko.

Une bonne partie de la communauté musulmane a célébré la fête de l’Eid El Fitr, communément appelé Korité, ce samedi. Au Sénégal, on a eu droit à un «Ndeweneul» de taille. Ce samedi, deux mastodontes de la politique ont fait face à la presse à des minutes d’intervalle. Comme des montres synchronisées, Macky Sall et Idrissa Seck (Idy) ont officialisé la fin du «Mburook Soow». Chacun a choisi son propre chemin avec le même objectif fermer toutes les portes à Ousmane Sonko.

Idy et Macky se sont séparés d’un commun accord. « On s’était alliés et on s’était clairement accordés sur le rendez-vous présidentiel de 2024. Je lui avais dit qu’il avait la liberté de se présenter le moment venu. Ce qu’il a fait », a déclaré Macky Sall dans l’émission Yoon Wi. Une déclaration qui démontre le jeu diabolique des deux leaders. Ils ont fait croire à tous les sénégalais qu’ils n’étaient pas en de bons termes. Des membres de Benno ont même tiré sur Idy…le traitant d’avoir mordu la main qui le nourrissait. Or, c’est Macky qui sponsorise l’ancien maire de Thiès.

Une présumée querelle qui a fait baisser la garde au leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Sa rencontre avec Idy était une belle erreur de débutant. Sonko a rallumé la flamme de Idy. « Le 27 mars dernier. J’ai prié le fajr chez Ousmane SONKO. Je me suis rendu en moto », déclarait Idrissa Seck. Une déclaration qui a mis le doute dans la tête de beaucoup de sénégalais qui n’arrivent pas à se faire à l’idée que le maire de Ziguinchor prie avec le système.

Une prière bien préparée par Idy et Macky. Invité sur la RFM, Macky Sall semble déterminé à éliminer Sonko de manière « loyale ». Macky va ouvrir le jeu politique. Le locataire du Palais est prêt à aller jusqu’à la révision du procès de Karim Wade. Ce qui lui permettrait de fermer davantage la porte au patriote en chef. Avec Khalifa Sall, Bougane Guèye et Idy, le maire de Ziguinchor voit son monde se rétrécir. Tous ses leaders ont un électorat qui leur est favorable…Excepté Sonko qui n’a que des sympathisants.

Ousmane Sonko est tombé dans un piège dont il ne peut plus se relever. Au moment où il dormait, les autres candidats préparaient le terrain. Avec Karim Wade et Khalifa Sall, Idrissa Seck va former le bloc qui va empêcher Sonko de participer à la prochaine élection présidentielle. Idy ne veut pas laisser le pays brûler. Et Sonko est le seul leader qui appelle au mortal Kombat. Par conséquent, le leader de Pastef est devenu un ennemi pour l’ancien maire de Thiès.

Autre point de discorde entre « Imam » Idy et son « talibé », le titre de chef de l’opposition. Après sa traîtrise, le leader Rewmi avait perdu son titre au profit de Sonko. Maintenant qu’il a quitté le navire de Macky, le président du Conseil Économique Social et Environnemental veut retrouver son titre. Et pour cela, il va devoir l’arracher au maire de Ziguinchor. Maître dans l’art oratoire, Idy sera un redoutable adversaire pour Sonko qui se noie dans ses déclarations.

Ousmane Sonko est le seul perdant dans ce jeu de yoyo entre Macky Sall et Idrissa Seck. Le patriote en chef s’est tellement laissé berner qu’il n’a plus d’issue de secours. Désormais, le leader de Pastef est sur la sellette. Les actions judiciaires entamées contre lui vont sceller son destin.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru