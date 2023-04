Le prochain Président du Sénégal sera un jeune…déjà connu

Les jeunes ont soif de pouvoir. Dans la rue, on trouve des jeunes qui affrontent les forces de l’ordre pour exiger une prise en compte de leurs problèmes. Pas d’emploi et confrontés à la vie chère, les jeunes veulent un changement total de paradigme. Ils veulent un jeune à la tête de ce pays. Les « vieux » sont « Has been ». Fini l’ère des Pape du Sopi, des Ndamal Kajoor et des ñiangal. Voici venue la génération 2.0 de politiciens new-look. Karim Wade, Ousmane Sonko, Bougane Gueye, Déthié Fall, Barthélémy Dias, Abdourahmane Diouf, Juge Ibrahima Dème et Thierno Bocoum…un seul sera Président…

Les jeunes veulent une rupture radicale de la gestion du pouvoir comme cela se faisait avant. Ils réclament une gestion transparente des avoirs publics et la reddition des comptes contre toute personne accusée de détournements de fonds publics. Cela passe par la mise à la retraite de tous les vieux briscards de la politique. Et ce sont les politiciens jeunes qui seront au créneau. Ce sont eux qui pourront opérer la rupture réclamée par les populations.

Les vieux politiciens sont à la retraite. Les jeunes font valoir le pouvoir de la majorité. La population sénégalaise est composée de 70% de jeunes. Alors pourquoi les vieux feront-ils la loi ? Depuis les émeutes de mars 2021, les jeunes ont compris leur force et leur pouvoir. Et depuis lors, ils tentent de s’imposer sur tous les plans. Et ils sont nombreux les jeunes qui aspirent à la magistrature suprême.

Karim Wade du PDS, Ousmane Sonko de PASTEF, Bougane Gueye de Gueum Sa Bopp, Déthié Fall du PRP, Barthélémy Dias de Taxawu, Abdourahmane Diouf de Awalé, Juge Ibrahima Dème du Parti ETIC et Thierno Bocoum du mouvement AGIR…Tous veulent le pouvoir mais un seul sera Président en 2024. Ousmane Sonko, qui était le mieux placé parmi tous ces candidats, risque d’être emporté par les procès. Son éligibilité est menacée.

Et après Sonko, les mieux placés sont Karim Wade, Bougane Gueye, Barthélémy Dias et Abdourahmane Diouf. Karim Wade aidé par son dinosaure de père politicien, a toutes les chances de remporter la présidentielle de 2024… Et ce n’est pas seulement son père qui va lui apporter son aide. Il pourrait compter sur le soutien de Macky Sall qui veut se retirer du pouvoir tout en ayant des garanties qu’aucune poursuite judiciaire ne sera engagée à l’endroit des membres de sa famille.

Et cela, seul Karim Wade lui en offre la garantie. Ensuite Karim Wade peut répondre aisément aux aspirations des jeunes. Il en a la compétence. Lui aussi, pense à une gestion en rupture par rapport à ce qui se faisait dans le passé. Avec Karim Wade, le Sénégal va être en chantiers, ce qui va permettre la création de milliers d’emplois au profit des jeunes. Karim Wade s’engage à une gestion transparente des choses publiques.

Karim Wade a beaucoup appris des épreuves qu’il traverse. Au Qatar, il est beaucoup consulté. L’Emir sollicite constamment ses services. Sans compter d’autres Chefs d’Etat étrangers qui font constamment recours à lui. Karim Wade a assurément acquis suffisamment d’expérience et bénéficie d’une aura. Il n’est plus ce fils qui vivait uniquement sous l’aile protectrice de son père. Karim Wade a grandi et il garde sa tête sur les épaules.

Depuis le Qatar, il évite des déclarations qui peuvent enflammer le Sénégal. Alors que sa position pouvait le lui permettre. Mais, il ne veut pas se servir des jeunes comme chairs à canon. La preuve qu’il a grandement mûri. Karim Wade va bientôt faire son retour et fera l’actualité au Sénégal. Ce qui ne fera que renforcer sa cote de popularité.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn