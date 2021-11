Macky et sa cellule de Com’ travaillent pour…l’opposition

S’il y a l’entourage d’un président qui laisse à désirer, c’est bien celui de Macky Sall. Le chef de l’Etat est entouré de la pire équipe qu’un président puisse disposer. Ses ministres ne cessent d’enchainer gaffe sur gaffe. Au Palais, la communication laisse à désirer. Les personnes préposées à ce travail bossent plutôt pour le compte de l’opposition. Toutes les failles qu’elles font, sont exploitées par les adversaires du patron de Benno Bokk Yakaar (BBY). Et ces erreurs répétitives, le locataire du palais le payera très cher s’il n’y prend pas gare.

Dans un pays avec un protocole normal, les images de l’audience entre Macky Sall et Djibril Ngom n’auraient jamais fuité. Les chargés de communication auraient veillé à ce que cela ne se produise jamais. Et même si ces images devaient sortir, ils auraient veillé à mettre de côté tous les éléments compromettants, soigner le message à envoyer. Car recevoir Djibril Ngom aurait forcément fait jaser. Cet homme avait trahi la coalition Yewwi Askan Wi à Matam, pire il a osé s’enfuir avec les listes de ces derniers pour les élections locales du 23 janvier 2022.

Alors dans un monde où on accuse le président de comploter contre son opposition, aucune cellule de communication n’aurait laissé de telles images sortir. Même si on accuse une tierce personne d’avoir fait fuiter ces images, cela prouve qu’au Palais, il y a de nombreuses failles dans la communication. Et ce n’est pas la première fois que Macky et son entourage commettent des erreurs dans leur communication.

Les sénégalais se rappellent de cette images de lui jouant au « Ludo » alors que le pays était au plus bas. Dans cette image largement commentée sur les réseaux sociaux, les sénégalais, beaucoup y voyait un « lion qui dort » au moment où rien ne va dans le pays qu’il dirige. Plutôt qu’un père de famille qui joue avec ces enfants. Et le président en a pris pour son grade. Macky Sall s’était bien fait lyncher sur les différentes plateformes de réseau social.

Pas plus tard que ce samedi dernier, son Community manager a refait une erreur qui n’est pas passée inaperçue. Sur le compte Twitter officiel du président Macky Sall, un « C » a été publié avant d’être supprimé. Mais le mal était déjà fait. Et les internautes se sont empressés de laisser leurs commentaires avant que la publication ne soit enlevée. Des erreurs pareilles, la cellule de communication en commet souvent au grand bonheur de l’opposition.

Depuis que la photo de Macky et Djibril Ngom a fuité, l’opposition ne cesse de descendre le chef de l’Etat. Désormais, aux yeux des sénégalais, Macky Sall adoube les tricheurs et les traitres. Comme un chef d’Etat à la fin de son règne, le locataire du Palais sera désormais considéré comme le diable en personne. Et l’opposition aura marqué des points pour ces prochaines élections. Tout ce qui viendra de la mouvance présidentielle n’aura plus d’importance aux yeux des citoyens.

Désormais, l’opposition a de quoi reprocher au président. Et Macky Sall et sa cellule de communication en sont les seuls et uniques responsables. Mais il n’est pas trop tard pour le chef de l’Etat de réparer ses erreurs. Pour y arriver, il devra nettoyer son entourage. Malheureusement s’il n’y arrive pas, il restera ce « comploteur du Palais » jusqu’à la fin de son mandat…en 2024.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru