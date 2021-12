Macky-Idy…le gros clash : Mahmoud Saleh sent un autre coup rampant

Il fallait s’y attendre…la tension monte entre le président de la république Macky Sall et le président du Conseil économique Social et environnemental (CESE), Idrissa Seck. Ces deux mastodontes de la politique sénégalaise qui ont négocié leur rapprochement durant les 8 mois qui ont succédé à la présidentielle de 2019, sont en train de revoir leur copie. Le directeur de cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh flaire un deuxième coup d’état rampant de la part du président du CESE…

En 2004, Mahmoud Saleh avait déniché un coup d’état rampant de celui qui avait été le puissant directeur de cabinet de Wade avant de devenir le tout-puissant premier ministre. Les révélations de Mahmoud Saleh avait mis fin à la mainmise de Idrissa Seck sur le Parti démocratique Sénégalais (PDS) avant son incarcération à la prison de Rebeuss le 15 juillet 2005 où il a passé 7 mois. Aujourd’hui, c’est le même Mahmoud Saleh, celui-là même qui est au cœur du rapprochement entre son patron Macky Sall et Idrissa Seck, qui ne sent plus le patron du rewmi.

Xibaaru va vous faire des révélations sur le rapprochement entre Idrissa Seck et Macky Sall.

Tout a commencé au lendemain de la présidentielle. Mahmoud Saleh, le théoricien politique qui aime marquer son territoire par le sensationnalisme politique fait savoir à son patron Macky Sall qu’il est capable de lui ramener Idrissa Seck, le second à la présidentielle sur un plateau en argent. Et d’ailleurs, c’est ce même plateau d’argent que va utiliser Mahmoud Saleh pour contraindre Idrissa Seck à rejoindre Macky Sall.

Mahmoud Saleh, par ses réseaux, sait qu’Idrissa Seck est endetté et risque la saisie de ses biens et de son patrimoine. La honte que veut éviter à tout prix le patron du Rewmi. Mahmoud Saleh lui propose l’aide de Macky pour éponger toutes les dettes. Le premier rendez-vous a lieu à Mermoz en plein ramadan. C’est Mahmoud Saleh, sans protocole, tout seul au volant qui va jusqu’au Point E chercher Idrissa Seck. Les vitres sont teintées, personne ne peut apercevoir Mahmoud Saleh. Ce dernier assure le transport de Idrissa Seck à Mermoz jusqu’au jour où il est transporté en urgence en France…

Mahmoud Saleh tombe malade

Les négociations sont interrompues. Mahmoud Saleh, depuis son lit d’hôpital en France, n’a confiance en personne. Vouilant réussir le ralliement d’Idy, il choisit une personne qui ne trahira jamais Macky Sall et verrouillera la négociation ; Alors il met en route le beau-frère de Macky Sall. Mansour Faye, investi d’une mission hautement confidentielle, entre en jeu ; il refait le même parcours, du Point E à Mermoz avec à ses côtés, le président du Rewmi, Idrissa Seck. L’affaire était verrouillée entre la famille Faye-Sall, Idrissa seck et Mahmoud. Personne au Palais n’était dans ce deal dont l’aboutissement allait créer un séisme le 1er novembre 2020.

Idrissa Seck devient le nouveau président du Conseil économique Social et environnemental (CESE) avec un fonds secret colossal. Ses dettes épongées par Macky Sall, Idrissa Seck devient doublement puissant. Il conserve son riche patrimoine et gère un fonds confidentiel de plusieurs centaines de millions par an. Et ce n’est pas tout puisqu’il arrive à obtenir 2 ministères. Son parti Rewmi qui était à la dérive est perfusé d’une grosse dose d’adrénaline. Le parti Orange revit et des centaines de jeunes du Parti sont embauchées dans des structures nouvellement créées…

Mais Idrissa Seck ne s’arrête pas là et veut encore plus. Il remet dans ses calculs politiques, son objectif de devenir le 5ème président du Sénégal…nonobstant sa promesse d’arrêter sa carrière à 63 ans comme le prophète (SWS) de l’Islam…Alors l’homme à un plan diabolique contre son bienfaiteur Macky Sall ; et il va utiliser un procédé qui intoxique Macky Sall pour obtenir ce qu’il veut…Et il n’est pas seul. Il met en place une équipe composée de technocrates et de « Marabouts » pour dérouler son plan machiavélique après les législatives. Et c’est ce coup d’état rampant que vient de découvrir Mahmoud Saleh…

A suivre… Révélations : Le gros coup de Idy contre Macky…avec des marabouts

La Rédaction de Xibaaru