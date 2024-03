Macky Sall imperturbable…il fait face à une opposition faible

Une élection présidentielle avant le 2 avril, date coïncidant avec la fin du mandat de Macky Sall, c’est la seule chose que demande l’opposition. Depuis que le chef de l’Etat s’est lancé dans son projet de report de la présidentielle, il se retrouve face à des opposants prêts à tout pour lui faire respecter la Constitution. Organisés en différentes entités, ces hommes et femmes ont adopté une très mauvaise stratégie face à un président accusé de vouloir confisquer le pouvoir. À ce rythme, ils n’arriveront jamais à faire bouger l’actuel locataire du Palais.

L’opposition sénégalaise se réveille après des années à broyer du noir. Le Président Macky Sall a réussi à les réduire à leur plus petite expression. Seul Ousmane Sonko avait réussi à résister. Mais depuis que le chef de l’Etat a annulé l’élection présidentielle du 25 février 2024, l’opposition s’est vue pousser des ailes. Elle s’est organisée en différents groupes pour exiger la tenue du scrutin à date échue. Un nouveau front a été ouvert par des opposants en panne de repère. Ce samedi, ils ont organisé un rassemblement à Dakar pour dérouler leurs activités.

En effet, le Front de défense et de résistance (FDR/Fippu), qui regroupe différentes entités politiques et de la société civile dont « Aar Sunu Élection », le FC25, le F24 et le FDD, a organisé une manifestation pacifique autorisée aux terrains des HLM Grand Yoff. Ce front réclame que l’élection présidentielle se tienne avant le 02 avril. Mais ce rassemblement a fini en queue de cheval. Les partisans de Ousmane Sonko et Khalifa Sall en sont venus aux mains. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour ramener le calme. Une seconde fois que de tels incidents se produisent lors des rencontres entre l’opposition.

Cette division au sein de l’opposition est un véritable handicap. Ceux qui s’attaquent à Macky Sall le font de la plus mauvaise des manières. Ce nouveau rassemblement des opposants et de la société civile est le front des poids légers. Même unis, ils sont incapables de faire bouger l’actuel locataire du Palais de son piédestal. Considérant que le chef de l’Etat veut s’accaparer du pouvoir, ils ne peuvent aucunement contrecarrer ses projets. Leur seul moyen de lutte, c’est la rue. Malheureusement, ils peinent à réunir un nombre conséquent de sénégalais.

Leurs manifestations rassemblent de moins en moins de monde. Et les rares fois où ils arrivent à se réunir, cela finit en bagarre entre partisans de Ousmane Sonko et ceux de Khalifa Sall. Face à une telle opposition, Macky Sall et Benno n’ont pas à s’inquiéter. Même le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, de l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) est frappé par cette division. Au sein du parti on note deux camps : les patriotes qui roulent pour Bassirou Diomaye Faye et ceux qui sont restés fidèles au maire de Ziguinchor.

Si cette opposition est impuissante face à la volonté du président Macky Sall de ne pas organiser une élection, c’est parce qu’il lui manque un leader. Depuis son entrée en politique, Ousmane Sonko a toujours porté haut le flambeau. Il a toujours tenu tête au chef de l’Etat. Le maire de Ziguinchor était la bête noire du régime. Même Macky Sall n’a pas réussi à le réduire à sa plus simple expression. Il lui suffisait juste de sortir pour drainer une foule immense. Malheureusement, il n’a pas su gérer cette popularité. Ses appels à la révolution ont fini par l’envoyer au trou.

Cela ne devrait pas pousser le chef de l’Etat à tenter le diable. Il n’a peut-être pas une opposition docile face à lui. Mais le peuple observe la situation. C’est ce même peuple qui avait dit non à Abdoulaye Wade en 2012. Et si Macky Sall veut faire moins que son prédécesseur, il risque d’avoir une surprise à la veille de son départ. Le président a le devoir d’organiser une élection libre et transparente. C’est le minimum qu’il puisse faire après avoir torpillé le processus électoral !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru