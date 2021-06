Macky inaugure ce mardi…le Data Center de Diamniadio

Inauguration du Data center de Diamniadio ce mardi par le chef de l’Etat: Grand pas vers la souveraineté numérique.

« Cette infrastructure va permettre de franchir un autre cap qui est la souveraineté des données de l’État. Ce data center va pouvoir héberger l’ensemble des données de l’administration à moindre coût. Mais aussi le secteur privé pourra bénéficier de cet espace. L’État est très soucieux de la protection des données des sénégalais », a déclaré le DG de l’ADIE. Sans oublier la création d’emplois des jeunes. Car selon toujours Monsieur Bakhoum, ce Datacenter va recruter des centaines d’emplois qualifiés.

« Nous sommes en train de voir comment faire pour booster l’emploi des jeunes. Ce Datacenter est aujourd’hui interconnecté avec la fibre optique qui est déployée dans les 46 départements du pays. Mais également dans ces départements il y a les espaces que l’on appelle le Sénégal service et dans ces espaces de Sénégal service, on va permettre à nos concitoyens de disposer de l’ensemble des services de l’Etat. » a déclaré Mr Bakhoum

« Au niveau de ces espaces il y a un recrutement qui est prévu. On a encore prévu de faciliter aux Start up, l’accès à ces infrastructures mais également le développement de leurs activités et la création d’emplois. Nous l’avons évalué à plus de 15000 emplois voire même plus avec l’apport du secteur privé… », a-t-il confié à à nos confrères de Dakaractu.