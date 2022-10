Macky, Marème et les Faye-Sall tremblent…Sonko prépare leur procès en 2024

Les Faye-Sall sont en train de compter les nombres de jours qui leur restent avant le procès que va leur intenter Sonko s’il devient Président de la République. La dynastie Faye-Sall court un grand danger avec la montée en puissance de Ousmane Sonko. Ce monstre créé par les maladresses et l’acharnement de la famille Faye-Sall au pouvoir, va se retourner contre eux au lendemain de sa « victoire » en 2024. Conscient de cela, la famille panique et Macky Sall joue son va-tout. Il jette ses dernières cartes dans une amnistie insignifiante. Et les autres membres de la famille se préparent au pire…Gagner en 2024 ou périr en prison.

Ousmane Sonko hante le sommeil de la dynastie Faye-Sall. Les membres de cette dynastie ne tremblent rien qu’à l’idée que, Ousmane Sonko sera le prochain Président de la République du Sénégal en 2024. Pour cette perspective, ils sont prêts à jouer leur va-tout. Il faut imaginer que le Président de la République Macky Sall ainsi que les membres de la famille du couple présidentiel, soient traduits devant les tribunaux, une fois qu’ils auront perdu le pouvoir…

Pour une première fois, avec un Ousmane Sonko très rancunier qui se retrouvera à la tête de la République, un Chef de l’Etat du Sénégal va se retrouver traduit devant les tribunaux. Ousmane Sonko a été un individu insignifiant sur la scène politique au Sénégal. Macky Sall ainsi que ses tenants ont fait maladroitement de Ousmane Sonko, ce qu’il est devenu actuellement.

Ainsi par un accident de l’histoire, un individu belliqueux qui a un parcours des plus sinistres (il est impliqué dans de sombres affaires dont celle l’impliquant dans son histoire de viol contre Adji Sarr). Ousmane Sonko ne peut se soustraire face à la justice. Seulement, il bénéficie de la justice populaire. Ils sont nombreux les Sénégalais à penser que tout ceci n’est qu’un complot ourdi par le pouvoir, pour éliminer Ousmane Sonko.

Or Ousmane Sonko n’a été qu’un adversaire créé de toutes pièces par le régime du Président de la République Macky Sall et la famille Faye. Un adversaire créé, mais devenu le plus grand danger pour le régime actuel. Ousmane Sonko se retrouve propulsé au rang du principal adversaire du pouvoir, à cause de manœuvres des plus maladroites de Macky Sall et de ses partisans. Si Karim Wade et Khalifa Sall avaient participé à l’élection présidentielle de 2019, jamais on n’aurait entendu parler de Ousmane Sonko. Si, des membres de l’Alliance pour la République (APR) ne passaient tout leur temps à répliquer inutilement face à ses conneries, Ousmane Sonko n’aurait jamais occupé sa place actuelle dans l’espace politique.

Ousmane Sonko peut se retrouver prochain Président de la République du Sénégal, du fait qu’on dit de lui, un des plus farouches opposants de l’actuel pouvoir. Rien qu’une telle perspective fait trembler tous les membres de la dynastie Faye-Sall. Ils savent tous qu’ils seront envoyés à la Géhenne, une fois Ousmane Sonko sera élu Président de la République du Sénégal. Rien qu’une telle perspective les fait tous trembler.

Les membres de la dynastie Faye-Sall sont en train de tout faire pour abattre leurs dernières cartes. Ils n’accepteront jamais de se faire envoyer en prison. Une première au sein de la République du Sénégal. Jamais, un ancien Président de la République du Sénégal ainsi que son épouse n’ont été traduits et poursuivis devant les tribunaux. Ce qui risque d’arriver, si Ousmane Sonko se retrouve Président de la République du Sénégal.

Pour lui barrer la route, le Président de la République Macky Sall pense avoir trouvé la bonne formule. C’est-à dire se présenter à un troisième mandat consécutif, tout en forçant la Constitution qui le lui interdit, en même temps en faisant voter à l’Assemblée nationale, un projet de loi qui permettra à Karim Wade et Khalifa Sall de se présenter à l’élection présidentielle de 2024. Ce qui lui permettra ainsi de barrer la route à Ousmane Sonko en 2024.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn