Macky nettoie Benno…des dinosaures envoyés à la retraite

De l’indépendance à nos jours, la politique sénégalaise a connu des mutations importantes. Elle ne se fait plus comme au temps de Senghor ou Abdou Diouf. Désormais, un nouveau type d’hommes politiques tentent d’imposer leur marque dans le landerneau. Ils forment l’opposition radicale. Et c’est contre eux que le président Macky Sall devra se battre le reste de son mandat. Pour avoir toutes les chances de son côté, le chef de l’Etat est en train de rajeunir son entourage. Macky drague les jeunes et met les vieux de côté.

Le Sénégal a célébré le 62ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, le lundi 4 avril 2022. Au-delà de la parade militaire et du défilé des blindés de l’armée, une autre fête a eu lieu au Palais de la République. Loin des fanfares, Macky Sall décorait d’anciens Premiers ministres et de présidents d’institution. Ainsi, Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Aminata Mbengue Ndiaye, Idrissa Seck, Pape Diop et même Aminata Touré, ont reçu, des mains du chef de l’Etat, les honneurs. En bon élève, ils ont tous salué à sa juste valeur cet acte du président…

Avec leur parcours dans ce pays, ils méritent amplement ces distinctions. Mais elles cachent autre chose qui risque de gâcher la fête. Au moment où l’opposition mène l’offensive vers le « Macky », ces alliés du président ont été lamentables battu lors des élections locales du 23 janvier 2022. En rejoignant la mouvance présidentielle, Idrissa Seck a remis Thiès entre les mains de la coalition Yewwi Askan Wi. Lui et son bras droit Yankhoba Diattara n’ont pas réussi à faire gagner Benno Bokk Yakaar dans la cité du rail.

Si Idrissa Seck s’est fait laminer, il a le mérite d’avoir été visible aux locales. Tout le contraire de Moustapha Niasse et Aminata Mbengue Ndiaye. Le parti socialiste et l’AFP étaient les partis les moins visibles dans la campagne de Benno Bokk Yakaar. Et même s’ils s’étaient investis dans ces élections, ils n’auraient pas fait changer la donne. Avec les nouveaux leaders qui incarnent l’opposition, ils n’avaient aucune chance de faire long feu.

Une chose que Macky Sall a bien comprise. Le chef de l’Etat sait très bien que s’il veut avoir une chance de faire face à ses adversaires, il est obligé de mettre une équipe dynamique qui sera pilotée par des jeunes. Alors en une journée, il a organisé un « enterrement » de première classe pour les dinosaures politiques qui gravitent autour de lui. Les décorations de Moustapha Niasse, Idrissa Seck et Aminata Mbengue Ndiaye étaient la manière la plus civilisée de les envoyer à la retraite avant la constitution du prochain gouvernement.

Pour ne pas que leur exclusion soit flagrante, le locataire du Palais y a associé Aminata Touré et Pape Diop. Mais ils n’ont pas pu cacher ce qui était flagrant. Désormais la politique au sein de Benno Bokk Yakaar se fera sans Niasse, Idy et Aminata Mbengue Ndiaye. Ceci prouve encore le génie politique de Macky Sall. Mais, cela laisse une question sans réponse. Pourquoi Mouhamad Boun Abdallah Dione et Aminata Tall n’ont pas été décorés ? Et pourquoi Mimi ?

C’est parce que Mimi Touré a rehaussé ces derniers le niveau de la riposte envers cette opposition radicale. Et Cette décoration c’est la reconnaissance de l’Etat pour le travail abattu comme pour les autres mais pour la coordonnatrice du pôle parrainage de Benno, cela démontre sa montée en puissance auprès du Patron…Et elle le mérite car elle est l’une seule de Benno que redoute le leader du PASTEF. Et Macky a besoin de Mimi et des jeunes qui montent pour contenir une opposition déchainée…

Se débarrasser de ces vestiges du passé, renforcer la jeunesse de ses instances et son bilan en matière de réalisation vont permettre à Macky de mieux contenir l’extrémisme de l’opposition radicale. Cette nouvelle task-force pourra lui permettre de sauver sa majorité à l’Assemblée nationale. Mais aussi gérer le reste de son mandat de manière plus sereine.

En une journée, sous prétexte de décoration, Macky Sall a montré de quoi demain sera fait au sein de Benno Bokk Yakaar : une coalition rajeunie pour faire face à l’opposition radicale. Mais cette tâche ne sera accomplie que s’il nomme un nouveau premier ministre.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru