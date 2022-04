Affaire Adji Sarr : Voici ceux qui ont innocenté Sonko…

Ousmane Sonko ne peut plus être accusé de viols répétitifs et de menace de mort sur la personne de Adji Sarr. Un an après le début de cette affaire qui a laissé des morts sur la route, la justice Sénégalaise n’a fait qu’une seule chose : mettre le principal concerné sous contrôle judiciaire, une première pour une affaire de viol. La main légère des magistrats dans cette affaire criminelle a banalisé ce scandale qui a ébranlé tout un pays. Mais il y a aussi l’implication de plusieurs hommes politiques qui ont fini de faire croire que cette affaire n’est pas loin d’un « complot » politique…

Cette affaire pue simplement la mascarade. Même si Ousmane Sonko est coupable des faits qui lui sont imputés, certaines démarches de plusieurs acteurs de l’affaire dite du viol présumé de la masseuse Adji Sarr par le député dans le salon du sweet Beauté, ont fini par jeter le discrédit sur les personnes en charge d’élucider cette affaire. De bout en bout, cette affaire a été entachée de faits irréguliers qui aboutissent au bénéfice du doute.

Voici une affaire où le suspect vaque librement à ses occupations malgré la gravité des faits. Ousmane sonko a été accusé de viols répétitifs et de menace de mort sur une jeune masseuse du nom de Adji Sarr ; mais Sonko a été mis sous contrôle judiciaire tandis que la prison de Rebeuss (Dakar) et plusieurs maisons d’arrêt du pays regorgent de détenus suspectés de viols. Pourquoi les autres sont en prison et non Ousmane Sonko. Et pourtant son immunité parlementaire avait été levée. Alors que fait Ousmane Sonko dehors ?

Sonko innocenté par la peur des magistrats et la bêtise de Benno

Dès le début de cette affaire, Ousmane Sonko a bénéficié du doute avec l’implication de l’ex capitaine de gendarmerie qui était chargé de l’enquête. L’attitude capitaine Touré Touré a donné à cette affaire un « air » de complot politique. Les éléments des auditions se sont vite retrouvés à la Une de la presse et le capitaine Touré qui jouait le pour « Sonko » et le contre « Adji Sarr » a éveillé les soupçons des patriotes et sympathisants de Ousmane Sonko qui ont envahi les rues lors de la première audition du mis en cause par le doyen des juges.

Après cette cacophonie installée par le capitaine Touré et les émeutes meurtrières qui ont suivi l’audition et la garde à vue du suspect en mars 2021, l’affaire Sonko est frappée par la fatalité. Le Doyen des juges, Samba Sall, du premier Cabinet d’instruction du Tribunal régional de grande instance hors classe de Dakar qui a géré tous les grands dossiers judiciaires du pays depuis sa nomination en 2015, est décédé un mois après les émeutes. Il décède le 8 avril 2021. Et l’affaire est rangée dans les tiroirs en attendant la nomination d’un nouveau doyen des juges.

Et nonobstant l’affaire brûlante du viol de Adji sarr et les 14 morts de mars 2021, le président de la république met 7 mois pour nommer le remplaçant du défunt doyen des juges. Cette longue hésitation a encore alimenté les thèses complotistes. Le nouveau doyen des juges Maham Diallo aussitôt nommé est récusé par Sonko qui le soupçonne de parti pris dans cette affaire. Ça sent encore le complot. Mais cette hésitation des magistrats n’est pas le seul acte qui dénature l’affaire Sonko. Il y a aussi l’implication directe des politiques dans cette affaire sombre…

L’affaire Sonko-Adji Sarr connait aujourd’hui des prolongements politiques qui donnent un air de vengeance à ce dossier. Après avoir accusé l’ancien directeur des domaines, Mamour Diallo, d’avoir détourné la rocambolesque somme de 94 milliards, Ousmane Sonko retrouve ce vieil ennemi dans l‘affaire Adji Sarr. Mamour Diallo serait impliqué dans cette affaire. Un enregistrement audio prouve son rapprochement d’avec Adji Sarr, celle qui accuse Sonko de l’avoir violée…une intrusion qui fait voler en éclats le « viol » d’Adji Sarr….Même les plus sceptiques verraient le « complot » dans l’apparition de Mamour Diallo dans cette affaire…

Ce qui fait que l’Opinion publique semble désemparée par l’immixtion des politiques dans cette affaire privée. Sonko étant un adversaire politique radical, toute implication d’un homme politique proche du pouvoir dans cette affaire donnerait sûrement un caractère politique à l’affaire. Et si tous les patriotes dénoncent le « complot » visant à éliminer le « Président Ousmane Sonko », cela tire sa source des complot politiques qui ont éliminé de la course, Karim Wade du PDS et Khalifa Sall de Taxawu Sénégal.

Alors il serait extrêmement difficile de condamner le leader du PASTEF dans cette affaire sans évoquer le « complot politique ». Une condamnation de Sonko l’enverrait directement en prison et l’écarterait à jamais de la course à la présidentielle de 2024. Et même si la justice rendait ce verdict en toute impartialité, les Sénégalais auront du mal à croire à l’innocence des politiciens. Les hésitations de la justice et la proximité de la victime avec des politiciens de la mouvance présidentielle ont lavé Sonko et installé Macky et son pouvoir sur le banc des accusés.

La Rédaction de Xibaaru