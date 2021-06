Macky occupe le terrain…l’opposition se réfugie dans les réseaux sociaux

Le Président Macky Sall vient de clôturer une tournée économique de trois (3) jours dans l’intérieur du pays. Une tournée aux couleurs beige-marron à quelques mois des prochaines élections locales de janvier 2022. Pendant que le chef de l’Etat sillonne le monde rural, l’opposition dort. Elle est quasi inexistante ces derniers jours. Les derniers combattants debout face au locataire du Palais n’ont que les réseaux sociaux pour s’opposer…face à un tout puissant Macky qui est entrain de tout rafler sur son passage.

Les prochaines élections locales fixées le dimanche 23 janvier 2022 par le Président de la République ne seront pas de tout repos pour l’opposition sénégalaise. Alors que le compte à rebours est lancé, l’opposition ne semble toujours pas prête à affronter Macky Sall sur le terrain politique. Considérée comme la plus faible des oppositions depuis l’indépendance, elle est désormais réduite à sa plus petite expression par le Chef de l’Etat. Macky ne rate aucune occasion pour en faire une bouchée.

A travers ses sorties, l’on constate que Macky Sall occupe vraiment le terrain politique. En l’espace de trois (3) jours il a fait le tour de l’intérieur du pays. Sa tournée économique dans les régions de Kaffrine et Kédougou a drainé du monde. Les gens du « Macky » ont réussi le pari de la mobilisation. Partout où le locataire du Palais est passé, le drapeau de son parti flottait haut. Pendant tout ce temps, l’opposition était invisible. Le Chef de l’Etat a réussi à tenir sa promesse, « réduire l’opposition à sa plus petite expression ». Car depuis l’arrivée du locataire du Palais au pouvoir, l’opposition est quasi inexistante.

Le président de la République a trouvé la formule pour mettre ses opposants les plus farouches hors circuit. Les derniers gladiateurs qui restent dans ce circuit ne sont jamais sur le terrain. Ils s’opposent de manière virtuelle face à un Macky qu’on voit partout même dans les coins les plus reculés du pays. Quelqu’un comme Abdoul Mbaye s’est approprié Twitter. Le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) ne sort plus de son salon pour s’opposer à un régime qui a le monopole sur tout.

La politique de Mamadou Lamine Diallo ce sont les mardis. Sans ses questions économiques de la semaine, ce qu’il appelle les « Questekki », le leader du mouvement Tekki n’existerait plus en politique. Voilà un opposant qui n’est pas très connu par les sénégalais. MLD s’accroche aux réseaux sociaux qui sont ces derniers remparts pour faire face à un adversaire de la taille de Macky Sall. Pendant ce moment Thierno Alassane Sall survit grâce à ses compte Facebook et Twitter.

Les opposants actuels n’ont pas la trempe de l’ancien Président Abdoulaye Wade. Réunie au sein du Front de Résistance National (FRN), l’opposition survit grâce aux réseaux sociaux. Elle ne fait pas le poids face à Macky Sall qui ne rate jamais l’occasion de les envoyer sur le banc de touche. Cette passivité de l’opposition risque de les faire perdre les élections de janvier 2022. La prochaine tournée économique du chef de l’Etat qui débutera le 12 juin prochain, sera dévastatrice pour l’opposition.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru