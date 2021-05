Le Sénégal va réceptionner au mois de juillet prochain son nouvel avion de commandement présidentiel A-320 NEO, neuf. Toutefois, le coût de cet appareil n’a pas été dévoilé par le porte-parole du gouvernement Oumar Guèye qui évoque des « raisons de sécurité et de sûreté ». Une nouvelle qui a mis Abdoul Mbaye dans une grosse colère.

Sur sa page Facebook, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) n’a pas raté le Président de la République et son régime. « Je n’ai pas les mots pour qualifier l’achat par le Sénégal d’un nouvel avion de commandement pour Macky Sall révélé après le retour d’un sommet où il s’est plaint de dette insupportable dont il cherche l’annulation et de déficit budgétaire contraignant. Le Sénégal est vraiment à plaindre! », se désole l’ancien premier ministre sur le réseau social.