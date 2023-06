Macky ouvre les portes de 2024 à tous…sauf à Sonko…Et il dissout Pastef

Macky Sall ne participera pas à l’élection de 2024. Et ce sera cette décision « assumée » que Macky annoncera à la Nation après la Tabaski. Et avec cette décision, le Président permettra à tous de participer à la présidentielle du 25 février 2024. Les bannis, Karim Wade et Khalifa Sall verront leurs candidatures validées. Le parrainage sera assoupli et la caution revue à la baisse. Mais tout ceci sera accompagné d’une autre décision : Le parti Pastef sera considéré comme une organisation terroriste et sera dissout, son leader Ousmane Sonko sera incarcéré pour atteinte à la sûreté de l’Etat en complicité avec des organisations terroristes…

La présidentielle du dimanche 25 février 2024 sera une course ouverte…sans la participation de l’actuel Président qui va respecter sa parole d’avoir verrouillé la Constitution qui ne permet plus de faire plus de deux mandats consécutifs. Macky Sall ne se présentera pas mais il ne laissera pas le pays à la merci des terroristes…Macky Sall permettra à tous les candidats déclarés de se présenter excepté un seul. Ousmane Sonko et son parti le Pastef seront ajoutés à la liste des organisations terroristes.

Le leader de Pastef sera traduit en justice pour avoir trahi son pays et organisé des actions terroristes sur le territoire en complicité avec des forces obscures. Sonko a voulu prendre le pouvoir par la force en appelant à l’insurrection. Des mercenaires et des rebelles casamançais ont été appréhendés lors des émeutes qu’il avait lui-même appelées.

Ses téléphones saisis ont livré plusieurs plans de déstabilisation du pays. Ousmane Sonko voulait faire main basse sur les ressources de pétrole et de gaz et ensuite les livrer à ses partenaires djihadistes. Sonko sera mis en examen pour « association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes et à l’Etat du Sénégal ».

Ousmane Sonko est actuellement sous le coup de deux condamnations. L’une pour diffamation à l’endroit du ministre Mame Mbaye Niang et qui lui vaut six (6) mois de prison avec sursis, l’autre c’est à la suite de l’affaire Sweet Beauty et qui lui vaut deux ans de prison ferme. Ousmane Sonko ne peut échapper à l’emprisonnement. Et, son cas se corse pour ce délit pour lequel, il va être poursuivi : « association de malfaiteurs terroristes en vue de perpétrer des crimes et de porter atteinte à la sûreté de l’Etat.

Ce sera la Bastille pour Sonko. C’est pourquoi, il est en train d’abattre ses dernières cartes avec l’aide de son avocat franco-espagnol qui mène une campagne à l’internationale pour discréditer le Sénégal ainsi que ses institutions. Seulement, c’est peine perdue pour eux. Les autorités sénégalaises restent fermes. Le Président de la République Macky Sall l’a déclaré lors de son passage au Portugal, l’Etat fera face à tous ceux qui cherchent à déstabiliser le pays.

Ce qui montre toute la détermination de l’Etat à ne céder d’un seul pouce face à Ousmane Sonko et les forces obscures derrière lui. Ils constituent un danger pour le Sénégal. Ils orchestrent des entreprises de déstabilisation du Sénégal en vue de s’emparer de ses ressources gazières, pétrolières et minières. Leurs sinistres intentions découvertes, ils livrent leur dernier combat.

Mais, que peuvent-ils faire ? Les forces de défense et de sécurité sont là et veillent au grain. Macky Sall tient le bon bout. Ousmane Sonko ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de 2024 car il sera mis en prison. Son parti le Pastef qui a démontré que c’est une association terroriste, va être dissous. Ousmane Sonko et ses amis n’ont plus de marge de manœuvre. L’Etat a pris le contrôle de la situation. Ousmane Sonko est fini.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn