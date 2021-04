Macky promet des emplois…mais les jeunes préfèrent la mer

Malgré les promesses du Chef de l’Etat pour redonner le sourire à sa jeunesse, celle-ci continue de prendre les chemins de l’immigration clandestine.

On nous apprend qu’un nombre important de jeunes Sénégalais continue à arriver dans ces îles Canaries, parmi ces migrants, de Maliens venant du Sénégal et de la Gambie. Ces jeunes seraient logés dans d’excellentes conditions car ils sont installés dans les hôtels désertés par les touristes du fait de la pandémie. Menant une vie de pacha dans ces réceptifs, ils envoient des photos à leurs connaissances. Ce qui pourrait créer un appel d’air.

Et selon un Sénégalais d’origine qui est fonctionnaire espagnol, les autorités espagnoles veulent refouler les Sénégalais, mais nombre de nos compatriotes sont sans papier. Et ils disent qu’ils ne sont pas …Sénégalais. Quant aux Maliens, ils seraient épargnés puisque les autorités considèrent qu’ils viennent d’un pays en guerre et qu’il faut leur accorder l’asile. C’est dans ce contexte que le chef du gouvernement espagnol Sanchez arrive demain à Dakar

Source Le Témoin