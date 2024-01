Voici pourquoi Macky protège Souleymane Jules Diop et Mame Mbaye Niang…

Ceux qui critiquent Macky Sall pour son mutisme face aux attaques de Souleymane Jules Diop et de Mame Mbaye Niang à l’encontre du Premier ministre Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yaakaar, n’ont encore rien compris de la politique politicienne. Macky Sall fait de la politique et ne navigue pas dans les émotions. Comment comprendre que l’attitude passive de Macky Sall face aux agressions de Souleymane jules Diop et de Mame Mbaye Niang est tout simplement dans l’intérêt exclusif d’Amadou Ba lui-même. Xibaaru vous explique pourquoi Macky protège les pourfendeurs d’Amadou Ba qui sont dans son camp…

Au mois de novembre, Souleymane Jules Diop, ambassadeur du Sénégal à l’UNESCO, attaquait le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar : « Je le trouve amorphe. Je trouve qu’il ne montre pas assez aux Sénégalais, aux gens de sa majorité, qu’il a les épaules, qu’il a l’étoffe. Il ne le fait pas assez, il doit se bouger, il doit aller vers les gens, il doit rassurer la majorité. À un moment donné, il faut vous assumer. Je m’impatiente de voir Amadou Bâ s’affranchir, se lever et dire aux Sénégalais : c’est moi. »

Ce mois de décembre, c’est au tour de Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme dans le gouvernement du Premier ministre Amadou Ba, qui attaque ce dernier et déclare ne pas le soutenir. Il va plus loin en soulignant être ministre du gouvernement de Macky Sall et non de celui d’Amadou Ba. « Je suis avec Macky Sall pas avec un autre… Je n’ai pas peur de mes dires. Mon code d’honneur est que je suis avec Macky Sall en politique et je l’assume. J’ai dit à Pape Ngagne Ndiaye que… » je ne soutiens pas Amadou Ba et je l’assume »… Je n’ai pas peur et je ne dis que la vérité. »

Malgré toutes ses sorties, le président Macky a gardé le silence. Et les analystes ont conclu que Macky Sall protège Souleymane Jules Diop et Mame Mbaye Niang. Certes, Macky Sall soutient les deux « frères maudits » d’Amadou Ba. Mais il le fait pour le bien d’Amadou Ba. Macky Sall sait pourquoi il agit ainsi. Il a choisi de ne pas sanctionner Souleymane Jules Diop et Mame Mbaye Niang que certains vont jusqu’à les prendre pour des intouchables, alors qu’ils ne le sont point.

La réalité est que si Macky Sall avait sanctionné Souleymane Jules Diop…Que ce serait-il passé ? Souleymane Jules Diop aurait été viré et il se serait sûrement braqué contre Macky Sall et son candidat. Et bonjour les dégâts à quelques encablures de la présidentielle. Pour qui connaît Souleymane Jules Diop, il va mettre la République sens dessus dessous. La même chose pour Mame Mbaye Niang. Une sanction contre Mame Mbaye Niang pourrait pousser ce dernier à abandonner les charges contre Ousmane Sonko qui deviendrait éligible.

Macky Sall a fait une lecture lucide de la situation. Déjà qu’il y a des fissures dans le camp présidentiel avec les candidatures de Mahammed Boun Abdallah Dionne, d’Aly Ngouille Ndiaye, de Birima Mangara et Mame Boye Diao. Dans ce contexte, sanctionner Souleymane Jules Diop et Mame Mbaye Niang, ce serait un peu faire désordre. Une sanction contre eux pourrait les pousser à se braquer contre le candidat de Benno Bokk Yaakaar.

Il ne serait pas étonnant en cas de sanction de voir Souleymane Jules Diop s’allier avec Ousmane Sonko, rien que pour chercher à nuire à Amadou Ba et Macky Sall. Souleymane Jules Diop a une capacité de nuisance et sait à l’occasion, occuper les médias rien que pour faire des sorties virulentes contre le régime. Macky Sall préfère donc l’avoir à ses côtés, plutôt que de l’avoir contre lui.

Tout comme Souleymane Jules Diop, Mame Mbaye Niang garde lui aussi une capacité de nuisance. Mame Mbaye Niang avait été allié au faucon en chef du Palais à l’époque pour attaquer véhément Amadou Ba alors que ce dernier était ministre de l’Economie et des Finances. Mame Mbaye Niang accuse Amadou Ba d’être celui qui l’a « vendu » aux médias dans l’affaire PRODAC. Même quand Amadou Ba avait quitté le ministère de l’Economie et des Finances pour hériter celui des Affaires étrangères, Mame Mbaye Niang n’arrêtait de s’en prendre Amadou Ba.

Il est capable, s’il est sanctionné, de nuire Amadou Ba. Lors des élections locales, Mame Mbaye Niang n’avait pas hésité à se présenter avec sa propre liste comme candidat au maire de Dakar, parce qu’il n’était pas avec Abdoulaye Diouf Sarr qui était la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar. Ce qui avait affaibli en partie le camp présidentiel et fait l’affaire finalement de Barthélémy Dias, élu maire de Dakar.

Pour faire mal à Amadou Ba, Mame Mbaye Niang peut, s’il est sanctionné, abandonner tout de suite ses poursuites contre Ousmane Sonko, ce qui mettrait ce dernier en course pour l’élection présidentielle. Il y a également que Macky Sall sait qu’avec le temps, d’ici à l’élection présidentielle, Souleymane Jules Diop et Mame Mbaye Niang pourraient bien revenir à la raison et se ranger derrière Amadou Ba, surtout si des tractations sont menées.

Macky Sall a agi en fin politicien…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn