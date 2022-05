Macky révèle ce que le Sénégal va gagner dans l’exploitation du gaz et du pétrole

Qu’est-ce que l’exploitation du gaz et du pétrole, découverts il y a maintenant quatre ans, va concrètement changer pour le pays ? Le Président Macky Sall à qui cette question est adressée n’a pas cherché de faux-fuyants. « D’abord, la manière dont le Sénégal sera perçu sur les marchés financiers », coupe-t-il net. Pour le chef de l’Etat sénégalais, « quand vous êtes producteur de pétrole et de gaz, on vous prend beaucoup plus au sérieux ».

Poursuivant avec nos confrères de Jeune Afrique, Sall affirme qu’il a « déjà fait voter toutes les lois d’encadrement, dont celle portant sur la répartition des revenus futurs, celle, aussi, sur le contenu local, destinée à accompagner les entreprises privées sénégalaises dans tout ce qui relève des activités parapétrolières. Nous avons mis en place des dispositifs d’encadrement, très rigoureux, notamment avec le Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz [COS Petrogaz] ».

Résultat des courses, explique le chef de l’exécutif sénégalais, « c’est surtout là que le Sénégal peut gagner, non pas tant grâce aux revenus que nous tirerons du sous-sol, certes appréciables pour notre budget, mais grâce à tous les services qui pourront être développés dans l’environnement pétrolier et gazier ». Cela étant, conclut-il sur cette question, « nous devons poursuivre les discussions, parfois difficiles, avec les compagnies pétrolières pour défendre nos intérêts stratégiques – ce que nous faisons en bonne intelligence avec le gouvernement mauritanien [le champ gazier de Grand Tortue Ahmeyim s’étend de part et d’autre de la frontière maritime entre les deux pays] et qui est capital ».