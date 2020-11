Mamadou Diop Decroix n’est pas prêt à travailler avec Macky Sall. Le leader d’AJ/PADS l’a fait savoir au détour de l’émission “Grand Oral” de Rewmi Fm. « J’ai écouté une de vos collègues sur une télé dire, selon nos sources, “Mamadou Diop Decroix est au palais”. Ça, ce n’est pas bien. Ce n’est pas bien surtout que moi je suis accessible. Mes téléphones quand on m’appelle on me joint. Donc, pourquoi aller dire des choses comme ça ? Parce que quand vous le dites, il y’a des milliers de gens qui relayent, qui commentent sur cette base-là. Ce n’est pas bien », a d’abord regretté Mamadou Diop Decroix.

Réaffirmant son ancrage dans l’opposition, Decroix ajoute : « C’est pourquoi, je tiens à démentir formellement cette affaire. Justement si j’ai fait cette conférence de presse c’était davantage pour l’opinion. Parce que le président Macky Sall sait très bien que je ne travaillerai pas avec lui. Il me connaît et il me respecte. Je le respecte aussi d’ailleurs. Selon certains, il dit toujours : « grand bii mom bayilenko fofou ». Suffisant pour dire que je n’ai pas été au palais etc », précise-t-il

« C’est vrai que j’ai fait face à la presse mais je profite de ce « Grand Oral » pour préciser un certain nombre de choses. J’ai lu dans les réseaux sociaux que j’ai dit que ceux qui ont rejoint Macky Sall sont des extraterrestres. C’est l’inverse que j’ai dit c’est-à-dire qu’ils ne sont pas des extraterrestres. Dans ce pays on a un problème de communication. Le niveau en français est devenu tellement bas que quand vous parlez français, beaucoup peuvent comprendre le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Et quand nous parlons nos langues maternelles aussi, nous y mettons tellement de français. Et ça, ça fait partie des principaux problèmes de ce pays d’autant qu’on en parle même pas. (…) quand les gens discutent dans les salons, c’est comme si les politiciens viennent de la lune ou de Jupiter, ne sont pas nés au Sénégal, n’ont pas grandi au Sénégal, forgé par notre société. Je dis que ce sont des produits de notre société. Donc quand on dit ils sont mauvais, ils trahissent, il n y’a pas de valeur etc, c’est comme s’ils sont les seuls dans ce cas-là. Or, ils sont l’émanation d’une société. Donc si nous voulons régler nos problèmes, nous devons commencer par voir cet aspect-là. Maintenant, j’ai ajouté que ceci ne dédouane pas les politiciens. Parce que le fait que de demander à ses semblables de vous faire confiance et de les diriger, vous devez être, en termes de modèle, de valeur etc, mieux pourvu. Mais il ne faudrait pas et si nous ne raisons pas de cette façon, nous ne règlerons pas nos problèmes. Nous avons une société malade », martèle Mamadou Diop Decroix sur les ondes de nos confrères de Rewmi