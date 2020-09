Macky Sall a gros un problème dans le…gouvernement

Le Président de la République Macky Sall a aujourd’hui un grand problème. Ce grand problème, ce n’est pas l’opposition qui le lui cause, mais il se trouve dans son gouvernement. Ce problème, Macky Sall doit s’en débarrasser le plus rapidement possible. Et, il se nomme le ministre de la Justice Me Malick Sall. Depuis que Me Malick Sall est nommé ministre de la Justice, le secteur de la justice est dans la tourmente.

Me Malick Sall, ministre de la Justice : Le plus grand problème de Macky Sall

Après avoir engagé un bras de fer avec les greffiers et autres auxiliaires de la justice remettant en cause certains de leurs acquis qui ont pourtant fait l’objet d’un décret signé par le Chef de l’Etat, Me Malick Sall s’attaque maintenant aux magistrats. A cause de lui, le secteur de la justice est resté paralysé pendant des mois, avec la grève des greffiers et autres auxiliaires de la justice. Au grand dam des justiciables.

On n’en a même pas encore fini avec les dégâts collatéraux de cette grève, que Me Malick Sall ouvre encore une autre brèche, en s’attaquant aux magistrats qu’il cherche à domestiquer. Le ministre veut démolir la justice en abrutissant les magistrats.

La convocation du juge Souleymane Téliko par l’Inspection générale de l’administration de la justice n’est rien d’autre qu’une tentative de musellement des magistrats du siège. Me Malick Sall a beau chercher à se dédouaner, il est celui qui est derrière cette affaire.

Il est devenu un danger pour la justice au Sénégal. Un danger dont le Président de la République Macky Sall doit vite se débarrasser. Le secteur de la justice ne peut être constamment dans la tourmente. Or, c’est ce que cherche Me Malick Sall. Mettre en ébullition la justice. Et personne ne sait à quelle fin ?

La rédaction de Xibaaru