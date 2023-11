Macky Sall charge (encore) les réseaux sociaux

Macky Sall fait encore le procès des réseaux sociaux au Sénégal. A l’occasion de la célébration de la Journée des Armées, le Chef de l’Etat a encore dénoncé la “violence inouïe : violence physique, violence verbale, violence morale, portée et amplifiée à grands débits par les réseaux virtuels”.

Des facteurs déstabilisants et blessants à plus d’un titre, a-t-il ajouté, selon Seneweb visité par Senego. Macky Sall est d’avis qu’ils « sapent les fondements de l’Etat et de la République. Mais aussi « portent atteinte à la cohésion nationale et nuisent à l’honorabilité d’honnêtes citoyens ».

Selon le président de la République, liberté et responsabilité doivent aller de pair, afin que nul ne puisse se croire au-dessus ou en marge de l’État, de la Nation et de la République. “C’est ainsi que l’œuvre de construction nationale se fortifie”, a-t-il laissé entendre.