Macky Sall chez les…Diouf

Le Président Macky Sall a rendu une visite de courtoisie hier à l’ancien chef de l’État, Abdou Diouf. D’après la Présidence, cette visite intervient dans un contexte marqué par les obsèques de l’ancienne Première Dame, Mme Colette Senghor rappelée à Dieu, il y a quelques jours. Le Président Sall s’est rendu à la Résidence Pasteur pour témoigner toute sa compassion à la famille Diouf (Abdou et Elisabeth) et partager avec elle la douleur de cette perte qui a touché toute la nation sénégalaise. C’est en compagnie de leurs enfants Habib et Yacine qu’Abdou Diouf et son épouse Elisabeth Diouf ont accueilli le Président Macky Sall.