Macky Sall «disparaît»…ses ministres et DG se terrent face à Sonko

L’arrivée de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye au pouvoir est un véritable coup de massue pour les membres de l’Alliance pour la République (APR). Macky Sall et ses partisans ne s’attendaient pas à voir le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) gagner l’élection présidentielle. Ces résultats ont poussé l’ancien président à quitter précipitamment le Sénégal. Ce qui est considéré comme une fuite, a causé la mort politique de son parti.

Après l’élection présidentielle sénégalaise du 24 mars 2024, Macky Sall a quitté la présidence le 2 avril 2024. Il a passé les commandes au nouveau maitre des lieux, Bassirou Diomaye Faye. Après son départ, le patron de l’APR s’est installé au Maroc, d’où il continue de communiquer avec les dirigeants de son parti. Macky était aussi l’envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la Planète). Poste qu’il va quitter à quelques jours des élections législatives. Mais beaucoup n’étaient pas d’accord avec ce poste de «coursier présidentiel».

Cependant, le nouveau régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, a exprimé l’intention d’engager des poursuites judiciaires contre Macky Sall et certains de ses proches collaborateurs. Ces actions concernent notamment leur gestion. Mais aussi les événements de mars 2021 et juin 2023 qui ont causé la mort de nombreux jeunes. Une traque qui a déjà démarré avec l’arrestation de Lat Diop inculpé pour plusieurs chefs d’accusation graves, notamment détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds.

Face à cette traque lancée par le nouveau régime, l’APR change de tactique. Macky Sall et ses hommes ont choisi une nouvelle forme d’opposition. Au sein de ce parti, rares sont les voix qui s’opposent au duo Diomaye-Sonko. Beaucoup d’anciens ministres et DG (Directeurs Généraux) ont choisi la voix du silence. Depuis plus de huit (8) mois, le régime en place n’a posé aucun acte allant dans le sens de développer le pays. Le parti au pouvoir passe tout son temps à rendre les coups politiques face à une nouvelle opposition.

Malgré la situation, l’APR est aux abonnés absents. Les rares voix qui se lèvent actuellement bénéficient de leur immunité en tant que député. Même quand Pastef tire sur d’anciens ministres, ils se laissent marcher dessus. Les hommes de Macky ont même peur de se défendre quand leur nom est traîné dans la boue. Face à la traque de Sonko et Diomaye, ils ont adopté la stratégie du silence. Les anciens tenants du pouvoir refusent systématiquement d’attirer l’attention sur eux. Et pourtant, ils peuvent s’opposer sans se mettre en danger.

Ce silence a causé la mort de l’APR. Ce parti n’est plus qu’une épave politique. Beaucoup de ses membres se terrent dans le noir. D’autres ont préféré plier bagages. Le dernier à tourner le dos à Macky Sall, c’est Abdoulaye Diouf. L’ancien ministre de la santé et de l’action sociale (MSAS) s’est trouvé de nouvelles occupations. Un départ qui en dit long sur l’avenir de l’Alliance Pour la République. Ce parti est sur la voie de rejoindre le PDS (Parti Démocrataique Sénégalais) et PS (Parti Socialistes).

« Entre moi et l’Apr, c’est du passé. Je ne veux pas revenir sur les détails, mais c’est terminé », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr. Qui entend se consacrer pleinement à « Idées », une plateforme de réflexion et de propositions sur les grands enjeux publics. Présenté comme un espace ouvert et inclusif, ce think tank ambitionne d’apporter des solutions concrètes et innovantes face aux défis du Sénégal. Le parti APR est ainsi en train de mourir de sa plus belle mort.

Macky Sall aurait peut-être bien fait de ne pas quitter précipitamment le pays. Ce départ prématuré a précipité la destruction de son parti. L’APR se meurt de sa peur d’affronter Ousmane Sonko. Les républicains ont signé leur arrêt de mort politique !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn