Macky Sall doit les virer tous…son beau-frère Mansour Faye doit partir

Après la victoire sur le fil, le Président Macky Sall doit revoir sa copie et ne plus répéter les mêmes erreurs. Il doit virer tous ceux qui ont échoué dans leurs localités lors de ces législatives et récompenser les gagnants. Macky Sall doit virer du gouvernement ces perdants qui lui font perdre du temps et s’entourer de jeunes qui pourront séduire la jeunesse qui s’est dressée contre lui. Dans ce nouveau gouvernement, il doit éviter les ministres qui fâchent comme Abdou Karim Sall et son beau-frère Mansour Faye…

Le Président de la République Macky Sall n’a pas d’autre choix. Les Sénégalais viennent de lui envoyer un signal fort à travers le vote du 31 juillet dernier. Les Sénégalais appellent à une autre forme de gouvernance. Ils veulent voir le Chef de l’Etat conduire une politique en adéquation avec leurs aspirations avec à la clef des hommes compétents pour la mener.

Les Sénégalais ont longtemps subi et souffert de voir comment sous le magistère du Président de la République Macky Sall, des hommes et des femmes ont été nommés dans des postes où ils ont affiché toutes leurs incompétences. Pas seulement leurs incompétences, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont fini de montrer à tous, leur arrogance et le mépris qu’ils avaient à l’endroit de tout un peuple.

Macky Sall a reçu un signal fort en provenance du peuple, principalement de la jeunesse. La jeunesse a montré qu’elle est désormais mobilisée pour dire non à des hommes et à des femmes qui ne se soucient que de leurs propres intérêts. Des hommes et des femmes qui passent outre les instructions du Chef de l’Etat, et qui ont échoué sur tous les dossiers qu’ils ont conduit.

Assurément, il y a des hommes et des femmes dont le Président de la République Macky Sall ne devrait plus reconduire dans son gouvernement. Il y a des ministres qui irritent les Sénégalais. Leurs noms sont souvent mêlés à des scandales. C’est le cas de ministres comme celui de l’environnement Abdou Karim Sall qui a été surpris par le scandale des 66 camions de nitrate d’amonium stockés illégalement à Ngoundiane, Mansour Faye son beau-frère qui demande un troisième mandat malgré l’article 27 de la constitution.. Et surtout ceux qui sont impliqués dans les scandales foncier tel celui des 8600m² de l’ESEA (Ecole Supérieure d’Economie Appliquée).

Le Président de la République Macky Sall n’a d’autre choix que de décrypter le message que vient de lui envoyer le peuple sénégalais qui lui demande tout juste de s’entourer de collaborateurs qui ne soient pas des médiocres, mais qui sont compétents. Des ministres qui ne sont pas plongés dans des scandales. Surtout que ce sont des ministres qui ont perdu dans leurs localités, à l’occasion de ces élections législatives. Ils ont été désavoués dans leurs localités par les populations. C’est un enseignement que doit tirer lui-même le Chef de l’Etat.

Il a besoin dans son gouvernement, des ministres, qui dans leurs actions quotidiennes, sont proches des populations, plus particulièrement des jeunes. Des ministres capables de transformer sur le terrain toutes les directives qu’il leur donne. Le Président de la République Macky Sall a encore des chantiers qu’il tient à terminer avant la fin de son mandat en 2024. Il ne peut les accomplir qu’en s’entourant d’hommes et de femmes compétents, capables de traduire en actes toute la politique qu’il a définie pour mettre le Sénégal sur les rampes de l’émergence.

Le Président de la République a encore beaucoup de travaux à effectuer en ces deux ans qu’il lui reste à la tête du Sénégal. Il tient à ce qu’ils se réalisent. Ce qui est fort possible, s’il se débarrasse enfin dans son gouvernement de tous ces ministres perdants, pour s’entourer enfin des hommes et des femmes à la place qu’il faut.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn