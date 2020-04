Pommes de discorde la lutte contre le coronavirus : Macky Sall face aux corps des Sénégalais décédés à l’étranger

Voilà l’histoire de toute une nation qui se retrouve debout face à son histoire et celle de l’humanité toute entière. Le monde est en guerre contre l’un des pires ennemis auquel, il ne s’était jamais confronté. Dangereux, du fait qu’il est vicieux et invisible.

Dangereux, parce que, hélas, il trouve des alliés qui se retrouvent dans la peau de traîtres à la nation. Des traîtres hyper dangereux dont ils ne méritent que les seuls sorts d’être identifiés et poursuivis pour trahison de guerre. Des traîtres qui profitent de cette situation devenue tout simplement macabre pour remplir leurs comptes en banque.

Au Sénégal, les pommes de la discorde dans la lutte contre le covid-19 sont liées fondamentalement à deux sources, dont la gestion de la répartition des secours aux populations très touchées par la crise et celle des familles des défunts de la diaspora. Pour la première pomme de discorde, le chef de l’Etat Macky Sall a su merveilleusement la résoudre en se montrant à l’écoute de son peuple, pour enfin mettre sur pied le Comité de Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du covid-19 (Force covid-19).

La seconde se montre comme une équation pour le Président de la République. Est-ce qu’il devrait suivre les exigences devenues de plus en plus pressantes des familles des défunts de la diaspora dont le seul souhait est de voir rapatrier les corps de leurs parents décédés du coronavirus. Le Président de la République se trouve tenaillé par la question, d’autant que c’est une revendication désormais reprise par l’opposition et des membres de la société civile. Quelles que soient les exigences de l’heure, le Président Macky Sall se trouve dos au mur et doit répondre de ces exigences de franges de la nation.

La rédaction de Xibaaru