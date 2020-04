Kédougou : PMC injecte 2 428 000 FCFA pour mettre les talibés à l’abri du coronavirus

La Société Petowall Mining Company PMC Gold Opérations a décaissé une enveloppe de encore 2 428 000 de nos francs (FCFA) pour assister les talibés, une couche très vulnérable au COVID-19. Ce montant a servi à l’achat d’une importante quantité de vivres et de produits d’hygiène mis à la disposition de M Thierno Souleymane Sow, préfet du département de Kédougou, par ailleurs président du Comité Départemental de Protection de l’Enfance.

La pandémie du coronavirus a affecté tous les secteurs de la vie socio-économique, un peu partout dans le monde. Au Sénégal, notamment dans le département de Kédougou, l’errance des talibés constituait une véritable menace pour leur propre santé et pour celle des autres.

« Nous étions confrontés à un problème sérieux, la question des talibés. Rien que dans la commune de Kédougou, il y a au moins 247 talibés donc 247 contacts multipliés par le nombre de maisons qu’ils vont visiter tous les jours. C’est dangereux et pour les populations et pour les talibés » a confié M Thierno Souleymane Sow, Préfet du Département de Kédougou.

La démarche proactive du préfet du département de Kédougou auprès des partenaires commence à faire des résultats.

«Depuis décembre, on vit cette crise qui est en train de paralyser le monde entier. Nous avons été sollicités par le Préfet du Département de Kédougou. Nous aurions voulu faire plus que cette enveloppe de 2 428 000 FCFA. Cette enveloppe nous a permis d’acheter du riz, du sucre, de l’huile, des biscuits, du savon, des détergents, des matelas, des nattes, de la tomate. Nous souhaiterons mettre cet appui au préfet du département de Kédougou afin de voir comment prendre en charge nos enfants et nos frères qui sont dans les écoles coraniques afin qu’ils soient eux aussi protégés contre le coronavirus qui est en train de ronger le Sénégal» a précisé M Pascal Anokan E, le Directeur du Département Santé Sécurité Environnement de PMC

Conformément à ses obligations relatives à la RSE, en posant cet acte salutaire, la société PMC a contribué à une meilleure protection des enfants talibés contre le coronavirus.

« Leur réponse n’a pas tardé. Ce soutien nous permettra de confiner davantage les talibés et le plus longtemps possible ces talibés pour qu’ils puissent apprendre, manger et dormir sans sortir de leurs daaras. C’est un geste civique combien important. C’est un geste de protection de l’enfant. Nous ne cesserons jamais de vous remercier pour ce geste qui nous soulage. PMC est une entreprise qui vient toujours nous soutenir lorsqu’il s’agit de problèmes de prise en charge sociale. Soyez notre porte-parole auprès de votre Directeur Général M White pour lui dire notre satisfaction par rapport aux gestes que votre entreprise de cesse de déployer en direction des couches vulnérables dont les talibés » a témoigné M Sow, le préfet du Département de Kédougou.

Il faut par ailleurs rappeler que la société PMC a marqué sa présence dans cette riposte contre le coronavirus. Depuis le début de cette pandémie, PMC a injecté 500 millions de FCFA au niveau national,18 230 000 au District sanitaire de Kédougou, 3 millions aux postes de santé de Tomboronkoto, Mako et Bantaco, non sans oublier ce soutien en vivres et produits d’hygiène destinés aux talibés et estimé à 2 428 000 FCFA. PMC a aussi appuyé les jeunes de la croix rouge de Tomboronkoto et le conseil départemental de Kédougou dans le cadre du Fonds d’Investissement Social et Environnemental. Son partenaire SFTP est en train de mettre à la disposition des communautés de Tambanoumouya, Linguékhoto, Badon, Niéméniké et Mako des dispositifs de lave-mains et des lots de produits d’hygiène.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.com