Macky Sall fait la leçon aux enseignants

Lors de la cérémonie de remise des Prix aux lauréats du Concours général des classes de Première et de Terminale, le Président de la République Macky Sall a dit ses quatre vérités à certains enseignants qui incitent les élèves à la violence dans des manifestations de rue. «C’est très grave qu’un enseignant, censé être un éducateur, abuse de l’ascendance et de l’autorité qu’il a sur ses élèves en les incitant à la violence dans des manifestations de rue. La violence, sous toutes ses formes, n’a pas de place dans la société, encore moins à l’école», a dit le président Sall.

D’après le locataire du palais, l’école et l’université ne sont pas des arènes de gladiateurs. «Leur vocation est d’éduquer et de former des citoyens éclairés et responsables ; des bâtisseurs, et non des casseurs», souligne-t-il. «Je condamne fermement ces actes inacceptables, dont les auteurs sont heureusement minoritaires et ne représentent nullement notre système éducatif. Je saisis l’occasion pour rendre hommage à toute la communauté éducative ; enseignants, personnels administratifs et techniques, pour leur contribution précieuse à l’éducation de nos enfants. Nous leur en sommes reconnaissants», martèle le président de la république.