Macky Sall hors du pays..l’APR nage dans une erreur persistante

La configuration politique du Sénégal est en pleine mutation. Un nouveau régime s’est installé depuis le 25 mars 2024. Le Président Bassirou Diomaye Faye a battu, sans bavure, le candidat de Macky Sall. Après sa prestation de serment le 2 avril de la même année, il s’est officiellement lancé dans la mise en œuvre du fameux «PROJET» tant chantê par le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ce qui marque une nouvelle ère dans la politique sénégalaise.

En effet, l’arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir bouscule les habitudes politiques sénégalaises. Le Pastef a mis beaucoup de partis politiques à la retraite. Bénéficiant d’une bonne confiance chez les jeunes, Ousmane Sonko et les patriotes ont amené les anciens leaders à la fourrière. C’est ainsi que beaucoup parmi eux ont disparu de la scène politique. Depuis la venue de Pastef, des chefs de partis et anciens candidats comme Idrissa Seck ont disparu des radars.

Face à cette nouvelle configuration, les partis politiques classiques s’adaptent. A l’Alliance des Forces du Progrès (AFP), on pense déjà à l’après Moustapha Niasse. Ce parti, qui a cheminé avec Macky Sall, va organiser son congrès ordinaire sur le thème : «Le Sénégal à la croisée des chemins : l’AFP face à ces responsabilités historiques». Ainsi, la transition générationnelle se concrétise dans ce parti. Face au Pastef, les partisans de Moustapha Niasse ont besoin d’un tête de pont un peu plus jeune.

« Nous allons installer une nouvelle direction fortement rajeunie », avait déclaré Marcel Diana Ndiaye, précisant que cette approche collective vise à éviter les divisions internes tout en capitalisant sur l’expérience des anciens. Le parti table sur une large participation, plus de 1 500 délégués représentant tous les échelons territoriaux et la diaspora, signe d’une volonté d’inclusion et de renouveau. Même son de cloche au Parti de Socialiste où me départ de Aminata Mbengue Ndiaye est de plus en demande.

Pendant que ces partisas s’organisent, l’Alliance Pour la République se perd dans ses calculs. Depuis qu’il a transmis le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye, le 2 avril 2024, Macky Sall a précipitamment quitté le pouvoir. Sans se retourner, il a laissé les membres de son parti dans des problèmes à ne pas en finir. Ils sont traqués de tout bord dans le cadre de la reddition des comptes. Certains malchanceux sont déjà en prison. D’autres ont trouvé des compromis pour éviter la prison.

Depuis que Macky Sall a quitté le pouvoir, la rumeur enfle autour de son retrait potentiel du paysage politique sénégalais. Installé dans une retraite paisible à Marrakech, le flou entoure toujours cette affaire. Avant son arrestation, Farba Ngom avait démenti cette rumeur. Dans un communiqué diffusé par sa cellule de communication, il révélait que ces ces informations sont « erronées », il affirmait que Macky Sall demeure à la fois président et secrétaire national de l’APR.

Même étant absent, Macky ne lâche pas son parti. Ce qui est une véritable erreur. L’APR risque de devenir le PDS des temps modernes. Depuis son exil au Qatar, Karim Wade gère ce parti à l’image d’un groupe WhatsApp. Le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la présidence risque de commettre les mêmes erreurs. Soit, Macky revient au Sénégal pour assumer son rôle d’opposant. Ou alors qu’il laisse aux républicains la pleine latitude de trouver un nouveau leader. Car s’il y’a une chose qui est sûre, c’est que l’APR nage à l’aveuglette.

Et face au Pastef, l’APR aura besoin d’arguments solides pour éviter d’être noyé dans la politique du parti au pouvoir. Les Pastéfiens ont peint Macky Sall et ses hommes sous leurs habits les plus sombres. Ils sont tantôt accusés d’être des «criminels» dans l’affaire des événements de 2021 à 2024. Ou alors d’être des «délinquants financiers» dans le cadre de la reddition des comptes. Seule une bonne organisation pourra sauver l’APR. Si cela venait à se faire, qui Macky allait-il choisir vu que la majorité de ses lieutenants ont déserté le terrain ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn