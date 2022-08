Macky Sall : « Les agresseurs et casseurs n’ont pas leur place à l’école ni à… »

Le chef de l’Etat a président ce jeudi la cérémonie de remise des prix de l’édition 2022 du concours général. Ainsi après avoir rendu un vibrant hommage aux 95 lauréats et leurs parents, le président Macky Sall est revenu sur un sujet qui a fait récemment coulé beaucoup d’encres et de salives, dans le secteur de l’éducation avec notamment le saccage les violences et salles de matériels scolaires par les élèves.

« Sur 95 lauréats, nous avons 49 garçons et 46 filles », a déclaré le chef de l’Etat, qui a présidé la cérémonie de remise de prix du concours général. Soulignant ainsi le fait que les élèves des séries scientifiques aient brillé dans leurs disciplines et dans les matières littéraires en s’adjugeant 61% des prix.

Cependant dans son discours, le président de la République est revenu également pour évoquer les faits récents notés dans le secteur de l’éducation avec notamment certains qui ont atterri au niveau des tribunaux. «Alors que notre société est percutée par la violence physique et verbale et la frénésie des fake news, la manipulation et des réseaux sociaux. Dans ce tourbillon des temps modernes, la jeunesse semble en perte de repères, allant jusqu’à verser parfois dans un mimétisme de mauvais goût», a-t-il regretté.

Poursuivant : «Je pense à la pratique choquante des violences sur des enseignants et de saccages de matériels et infrastructures scolaires. Les agresseurs et casseurs, qui constituent heureusement une infime minorité, n’ont pas leur place à l’école ni à l’Université. Nous devons tous agir, fermement, pour mettre fin à ces dérives», fulmine le chef de l’Etat

Par ailleurs, le président de la République a annoncé la création de lycées d’excellence à Diourbel, Sédhiou et Kaffrine, an plus du lycée d’excellence Mariama Bâ de Gorée.

Avec Sud Quotidien