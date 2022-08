Non respect des accords : L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales monte au créneau

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a tenu un point de presse hier au siège du FGTS-B a la Médina pour déplorer leur situation qui selon eux ont toujours été laisse en rade. Face a cette situation, il adopte un plan d’action a compter du mardi 23 Août 2022 avec une marche nationale dans toutes les régions et a la même heure avec une lecture du préavis et dépôt des revendications au niveau des Gouvernances et préfectures.

« Le gouvernement de la République du Sénégal a signé des accords dans les secteurs de la santé et de l’éducation, en dates respectives, du 26 février 2022 pour les d’enseignants, et le 10 mai 2022 pour les agents de la santé et de l’action sociale. Ces accords concernent les points suivants : Le relèvement du point indiciaire qui a évolué de 5 points de 51, 43, a 56, 43 depuis le 1er mai 2022, au bénéfice de l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales » rappelle d’emblée Sidya Ndiaye Secrétaire général de l’intersyndicale des travailleurs. Expliquant que « Les indemnités allouées au personnel de la santé publique et de l’action sociale contenues dans l’accord du 10 mai 2022. »

« En outre, la revalorisation du salaire des agents de l’administration, conformément aux instructions du Président de la République, suivant note du Ministère des Finances et du Budget, a travers sa direction de la solde dit que » ces mesures seront généralisées au profit de tous les autres corps de l’administration ( Magistrats, agents des hiérarchies A, B, C, D et E des le 03 août 2022″

Les collectivités territoriales, étant des démembrements de l’Etat ne sauraient souffrir d’aucune iniquité sociale. C’est pourquoi, eu égard au fait que les travailleurs des collectivités territoriales ont toujours été laissés en rade comme d’habitude, l’intersyndicale a déposé un préavis de grève couvrant la période du 10 Août 2022 au 31 décembre 2022, tout en précisant que si d’ici 1 mois franc passe, rien n’est fait, elle est fondée à agir en déclenchant une grève générale sur l’ensemble du territoire national et dans tous les ordres de collectivités territoriales ( Départements, Villes et Communes ) jusqu’à satisfaction de leur revendications légitimes », prévient-il