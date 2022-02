« Macky Sall…l’homme du Baraka », selon…

MACKY SALL, L’HOMME DU BARAKA : ET DIEU ACCEPTA DE DONNER AU SÉNÉGAL, PÉTROLE, GAZ ET COUPE D’AFRIQUE !

Demander à Dieu pourquoi il a accepté pour le Président Macky SALL ce qu’il a refusé aux Présidents Senghor, Diouf et Wade peut être un exercice délicat.

Cependant reconnaître que notre Président de la République est une chance pour le Sénégal est une chose facile.

Macky, la chance ! Macky, le porte bonheur ! Macky, la baraka !

Savez vous combien de temps et comment on a souffert pour trouver du gaz significatif, du pétrole important sur notre terroir, le Sénégal ?

Les recherches pour trouver du pétrole et du gaz ont débuté au Sénégal dans les années 1950.

Toutes ces recherches, malgré d’importants moyens financiers exorbitants dépensés (Un seul forage peut coûter plusieurs dizaines de milliards de FCFA), ce sont pratiquement soldées par des échecs.

Les peu de gisements qui avaient été découverts en Casamance en 1967 et à Diamniadio en 1987 et 1993 puis à Gadiaga en 1997 étaient peu rentables et leur production a surtout été utilisée à des fins de consommation industrielle et de production d’électricité locale.

MACKY SALL AU POUVOIR, ET LE DIEU DU PÉTROLE DU GAZ VINT AU SECOURS DU SÉNÉGAL !

Alors que personne n’y croyait plus, alors qu’aucune compagnie pétrolière ne voulait plus prendre le pari risqué de venir gâcher son argent dans nos mers sèches longtemps exploitées sans succès; car plus de 125 millions de dollars ont été dépensés sans succès entre 2000 et 2012 seulement par certaines compagnies pétrolières comme Fortesa, Hunt Oil… chacun ayant injecté des montants variant entre 37 et 21 millions de dollars ! Cependant, un grand tournant va complétement changer la donne avec l’arrivée du Président Macky SALL en 2012 sur le plan de la recherche et de l’exploitation des ressources naturelles et des hydrocarbures au Sénégal.

LE SÉNÉGAL : SEUL PAYS À LA FOIS MEMBRE DES PAYS FERMÉS DE PRODUCTEURS DE GAZ ET DE PÉTROLE.

Bien qu’encore inexploités, les gisements de pétrole et gaz du Sénégal font partie des plus importants du monde et cela depuis 2014 soit 2 ans après l’arrivée du Président Macky SALL au pouvoir.

Ainsi, on assistera à une succession de baraka avec les découvertes des grands gisements de pétrole et de gaz suivants:

– SNE, un gisement évalué à 563 millions de barils sera découvert, en 2014, dans la frontière maritime senegalo-gambienne !

-FAN, sera découvert dans le bloc de Sangomar en 2014

– TORTUE, sera découvert à Saint Louis offshore profond, partagé avec la Mauritanie en 2015

-TERANGA, sera découvert dans Cayar offshore profond

– YAKAAR sera découvert dans Cayar offshore profond

– FAN, découvert au Sud du Sénégal en 2017

Avec toutes ces découvertes, à partir de cette année 2022, le pétrole commencera à couler et le Sénégal produira en moyenne plus de 100.000 barils de pétrole par jour !

Ce qui sera très positif pour l’économie du Sénégal avec à la tête, le Président Macky SALL !

ET LA COUPE D’AFRIQUE VIENT S’INVITER À LA FÊTE DE LA DÉCOUVERTE DU PÉTROLE !

Alors que le scepticisme d’aventures souvent voués à l’échec d’une équipe nationale »maudite » incapable de gagner une coupe d’Afrique des nations depuis l’existence du Sénégal était encré dans tous les cerveaux des sénégalais, alors que personne n’y croyait plus, le Président Macky SALL venu à la tête du pays dût prendre en main et en charge personnellement les difficultés et problèmes de l’équipe nationale du Sénégal qu’il croyait, lui, capable de se hisser sur le toit de l’Afrique.

C’est ainsi qu’il mit notre équipe nationale dans d’excellentes conditions ; dans les meilleurs conditions !

– Plus de divergences entre Ministère et fédération

– Plus de problèmes d’hôtels : les meilleurs sont octroyés aux lions

– Plus de problèmes de primes : elles sont versées sur place avant même le retour au Sénégal.

– Plus de problème de moyens ou de logistiques : la staff technique ne se plaint plus de rien: ça, c’est le Président Macky SALL !

– En plus de tout cela, les messages de motivation du » Général » Macky SALL à ses troupes à chaque veille de combat ont largement contribué à la victoire des lions du Sénégal.

Tout cela mis à part, le Président Macky SALL a totalement changé le visage du Sénégal aussi bien à l’interne qu’à l’externe.

Tout le monde veut devenir sénégalais tellement ce pays est en train de changer magnifiquement de visage avec des inaugurations à en plus finir.

Nous avons maintenant des Trains Express Régionaux et bientôt nous aurons des Bus Rapid Transit. Dakar Arena, l’arène National, le Centre International Abdou Diouf, les sphères ministérielles, de nouveaux appareils pour la nouvelle compagnie aérienne nationale Air Sénégal, ont été acquis et inaugurés par le Président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky SALL.

D’autres vont être inaugurés comme le nouveau stade du Sénégal avec le Président Abdoulaye Wade comme invité d’honneur.

Notre diplomatie ne cesse de prendre de la hauteur et le Sénégal est sur le toit de l’Afrique avec son Président qui est l’actuel Président de l’Union Africaine et son équipe nationale le champion d’Afrique.

Le Président Macky SALL est vraiment une chance pour le Sénégal.

Me Diaraf SOW Président National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene (ADAE/J)