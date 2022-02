Sadio Mané retourne à Liverpool ce soir

Sadio Mané a gagné la Coupe d’Afrique des Nations et a reçu lundi un accueil au Sénégal. Il s’apprête à prendre l’avion ce mercredi soir et l’arrivée à Liverpool ce jeudi, selon son coach.

“Sadio n’est pas encore de retour, c’est un accord clair avec lui”, a déclaré Klopp aux journalistes. “Tout le monde a pu voir les célébrations au Sénégal, nous ne voulions pas stresser qui que ce soit là-bas et demander de faire revenir Sadio. “Il devrait juste en profiter et revenir le plus tôt possible. Je pense que ce sera ce soir [mercredi qu’il prendra l’avion]”, rajoute-t-il.

Mané ne sera pas aligné contre Leicester contrairement à Salah revenu à Liverpool et a fait part de son intention de jouer ce match. Mais le Sénégalais pourrait se retrouver en option pour le déplacement de dimanche à Burnley.