Youssou Ndour : «Le football n’est plus un simple jeu»

Dans un entretien accordé au site Rfi, Youssou Ndour est d’avis que le football n’est plus un jeu à 11 contre 11. Il est devenu géoéconomique, géopolitique, stratégique.

«Le football n’est plus un jeu à 11 contre 11 ! Le football est devenu géoéconomique, géopolitique, stratégique ! L’Egypte ce sont 100 millions d’habitants, nous nous ne sommes que 17 millions. Donc il faut encourager les jeunes à croire en leur pays, en leur force, et moi je suis très heureux de tout ce qui se passe depuis la victoire, c’est extraordinaire», a dit la star planétaire, Youssou Ndour.

A la question de savoir s’il est dans les dispositions de composer une chanson en hommage à cette brillante victoire, l’artiste souligne «je ne peux écrire une chanson sans parler de l’histoire et du futur, sans évoquer trois thèmes : l’histoire et le travail des autres générations précédentes qui a conduit à ce résultat, ensuite cette génération championne d’Afrique, et puis la suite». Selon Youssou Ndour, cette première consécration n’est que le début de l’aventure «nous avons maintenant beaucoup plus d’infrastructures au Sénégal, nous avons des équipes de football et des écoles de football, nous avons des perspectives, et je suis sûr que le Sénégal est aujourd’hui un pays de football», a-t-il notamment dit.