Macky Sall oublie Mbacké

Depuis que le chef de l’État est aux commandes de la République, un fils de Mbacké n’a pas encore siégé au conseil des ministres là où l’on discute et adopté les grandes décisions qui font marcher le pays. Une situation qui ne profite pas au deuxième département du Sénégal du point de vu démographique. En terme clair, aucune réalisation majeure encore moins la promotion des fils et cadres locaux n’est notée. Ce qui n’est pas profitable aux partisans du président Macky Sall au point qu’à chaque élection, une défaite est consommée avec amertume par les responsables et sympathisants de la coalition présidentielle. Interrogé sur l’invite du président Macky Sall qui lors de l’inauguration de l’hôpital Cheikh Ahmadou Bamba de Touba a clairement demandé aux mbackois de faire plus d’efforts, ce militant qui a préféré garder l’anonymat liste les facteurs bloquants. Aliou Sow de dire »

Mr le Président on est entrain de faire de notre mieux possible, mais on aurait pu mieux le faire si on avait bénéficié:

1- D’un stade fonctionnel à l’image de celui de Fatick, Pikine…

2- D’un Institut Supérieur de l’Enseignement Professionnelle à l’image de celle de Thiès…

3- D’un Espace Numérique Ouvert (ENO) à l’image de celui de Kolda et de Podor…

4- Un Hôpital de niveau à l’image de celui de Kaffrine, Kedougou ou Agnam…

5- D’avoir bénéficié du PROMOVILLE comme celui de Diourbel, Guediawaye….

6- Un forage qui ferait couler une eau potable, inodore, incolore au détriment de celle que nous buvons actuellement… ».

La liste est loin d’être exhaustive. En tout état de cause, un sursaut d’orgueil de la part du président Macky Sall pourrait renverser positivement la tendance même si l’on sait que les élections locales prévues pour le mois de janvier prochain reste incertain pour la coalition Benno Bokk Yaakar de Mbacké.

Si politiquement certains observateurs pensent que le département de Mbacké est la chasse gardée de l’opposition particulièrement du parti démocratique sénégalais, la finition de certains projets comme le stade de Mbacké qui est une demande sociale surtout de la jeunesse, un revirement de la situation politique favorable à la coalition présidentielle est envisageable sinon ce sera logiquement une énième défaite.