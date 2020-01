Macky Sall « réactive » Youssou Touré…

Le déjeuner offert dernièrement par le président de la République à ses militants de la première heure, au palais de la République, a servi à panser les plaies entre Macky Sall et Youssou Touré. Et pour cause, révèle le quotidien « L’As », lors de l’avant-dernière réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Apr, le 13 janvier dernier, le chef de l’Etat aurait lancé une phrase pleine de sens à celui qui se disait abandonné par le couple présidentiel. « Youssou, il faut me redynamiser le Réseau des enseignants républicains » lui dit Macky Sall. Reste plus qu’à guetter les prochaines sorties de Youssou Touré.