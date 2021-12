Macky Sall rend Yankhoba Diattara…tout puissant

Le « Macky » est devenu le plus grand refuge de transhumants. Le Président ne cesse d’augmenter les rangs de sa coalition. Et à la veille des prochaines élections du 23 janvier 2022, il est en train de vider les rangs de l’opposition pour grossir les siens. Parmi toute cette transhumance, celle du leader de Rewmi, Idrissa Seck, a surpris plus d’un. Mais le Président du conseil départemental de Thiès a été largement récompensé par le locataire du Palais. Lui et ses hommes ont été bien intégré dans Benno. Grâce à cet acte de haute trahison, Yankhoba Diattara est passé de zéro à héros.

S’il y a une personne qui ne regrette pas la transhumance d’Idrissa Seck, c’est bien Yankhoba Diattara. Le ministre de l’économie numérique et des télécommunications profite bien des largesses de son mentor. Grâce à Idy, il occupe une haute fonction au sein de la République. Adoubé par Macky Sall, il est devenu un homme superpuissant. Désormais il peut même démettre un directeur général nommé par un décret du président Macky Sall.

Réagissant au scandale à La Poste, Yankhoba Diattara a menacé de limoger Abdoulaye Bibi Baldé de son poste de directeur général s’il ne réhabilite pas Saliou Fédior qui a été viré de son poste de DG de Poste Finances pour avoir réclamé la lumière sur les 1,5 milliards Fcfa détournés, selon une certaine presse. Si cette déclaration est celui du ministre, il doit redescendre sur terre. Malgré sa mauvaise gestion décriée sur tous les toits, Bibi Baldé a été nommé par le Président Macky Sall, la seule personne autorisée à le limoger.

Mais chez Macky Sall, les chats se prennent pour des Tigres. Et après avoir goûté aux délices du pouvoir, Yankhoba Diattara est monté sur ces grands chevaux. A Thiès, il est devenu l’homme fort de Rewmi au moment où Idrissa Seck fait le mort. Selon les membres de la République des Valeurs, Diattara a déclaré qu’il disposait de 100 millions. Et son objectif est de financer des groupements de femmes dans la cité du rail. Mais par quelle magie, l’éternel second d’Idrissa Seck a pu avoir 100 millions ?

Cette question mérite vraiment d’avoir une réponse. Et les plaintes déposées par la République des valeurs contre lui pourraient nous éclairer. Mais l’avènement du « Mburok Soow » est une aubaine pour lui. Le chef de l’Etat sait comment faire pour conserver ses amis. Et Yankhoba Diattara en est la preuve vivante. Désormais il remuera ciel et terre pour que Macky reste au pouvoir. Pendant ce temps, le locataire du Palais fera de lui un tout puissant à Thiès.

Macky Sall pourrait même lui donner les pleins pouvoirs pour virer Bibi Baldé. Yankhoba Diattara qui s’est tu lorsqu’on virait Bassirou Wade devrait faire de même pour cette fois-ci. Le Président Macky Sall doit rappeler son ministre à l’ordre. Le clientélisme et les nominations partisanes risquent de tuer les sociétés nationales. Macky Sall, Yankhoba Diattara et Abdoulaye Bibi Baldé doivent refuser d’être le cancer qui va achever la Poste, une entreprise à l’agonie.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru