Macky Sall tient…le bon candidat pour l’APR et Benno

LE PRÉSIDENT SALL TIENT SÛREMENT LE BON CANDIDAT POUR L’APR ET BENNO !

Après sa sage et historique décision de ne pas se présenter à la présidentielle de février 2024, le président Macky Sall a encore eu l’élégance politique et la magnanimité de rencontrer les états major et de sa formation politique l’APR et de la coalition majoritaire Benno Bokk Yaakar. Ceci, pour receuillir leurs avis quant au choix de son futur successeur. L’écrasante majorité lui a donné mandat pour qu’il procède à la désignation du profil qui portera la coalition au pouvoir afin de remporter encore haut la main l’élection présidentielle à venir.

Ainsi, les rideaux doivent tomber sur les scènes de propagandes et de lobbying intenses pour influencer l’option du chef de fil de l’APR et de Benno Bokk Yaakar. Oui, la messe est dite depuis fort longtemps connaissant le président Macky Sall. Il est clair que c’est lui le seul maître du jeu actuellement concernant la personnalité type qui sera sur la ligne de départ pour le crucial rendez-vous de février 2024. Que nul ne s’y trompe !

L’actuel chef de l’État maîtrise mieux que quiconque ses différents lieutenants. Il sait très bien qui est qui et qui peut réussir quoi. À partir de ce moment, le candidat attendu devra être fidèle et loyal au président Macky Sall. Il devra dès la prononciation de ses prénoms et nom, capter l’attention de tout le peuple sur son sens de l’ouverture, ses aptitudes à dialoguer pour rassembler ainsi que sur son expérience dans la gestion des affaires publiques combinée à son expertise internationale, gage d’un cahier d’adresse fourni pour l’intérêt supérieur de la Nation. Ce que les communicants appelle le « phénomène de la captation « .

Oui, le profil escompté doit surtout avoir de la carrure et forcer dès l’invocation de son cursus politico-professionnel, respect à ses partenaires qui devront l’accompagner, à ses adversaires qui lui feront face, mais aussi aux personnalités du mouvement syndical et de la société civile avec qui il ne cessera de travailler afin de consolider les acquis du dialogue social gage de stabilité dans la quête de l’émergence. Il devra en outre, faire preuve d’une réelle maîtrise de la cartographie électorale du Sénégal pour au moins avoir fait, en compagnie du leader de l’APR, le tour du pays. Il devra surtout être un compagnon du président Macky Sall depuis au moins le début de sa carrière politique aux côtés du président Abdoulaye Wade. Bref, l’homme qui succédera à l’excellent Macky Sall devra avoir beaucoup appris de lui et du président Wade pour continuer à servir le Sénégal par le biais de l’efficace école libérale.

Pour dire qu’il ne doit pas tomber du ciel ou sortir de nulle part parce qu’il a juste eu à diriger quelque part grâce à l’entregent du chef de l’Éxecitif. Cela serait source de frustrations et de divisions au moment où nous en avons le moins besoin.

Voilà de notre point de vue, entre autres critères, le portrait robot du candidat de l’APR et de Benno Bokk Yaakar. Quoi qu’il advienne cependant, nous nous conformerons à la décision de notre général le président Macky Sall qui, en de pareilles circonstances, nous a de tout temps émerveillés par la pertinence de ses choix à la fois intelligents et stratégiques.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant

Chargé de communication

Direction du patrimoine culturel