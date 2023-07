Succession de Macky…Mahammed Boun Abdallah Dionne l’homme idéal, selon

MAHAMMED, L’HOMME IDÉAL

L’heure du choix a sonné. Il s’agit de désigner l’Homme d’État au leadership exemplaire capable de porter le projet politique de BBY et de parachever la réalisation du PSE, en remportant l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Qui d’autre mieux que l’un des principaux concepteurs du PSE, et un des meilleurs Premiers Ministres de l’histoire politique et institutionnelle du Sénégal, pour succéder à notre irremplaçable Président ?

Mahammed Boun Abdallah Dionne, puisque c’est de lui dont il s’agit, a toutes les qualités pour être le candidat désigné de BBY et conduire les troupes à une victoire tout aussi historique que la décision de SEM Macky Sall de renoncer à un second quinquennat, sachant qu’il y a des hommes de valeur capables de diriger notre pays, et de réaliser l’émergence économique et sociale du Sénégal.

Mahammed Boun Abdallah Dionne est en effet le premier d’entre eux.

François Mitterrand affirmait que « l’homme politique s’exprime d’abord par ses actes ; c’est d’eux dont il est comptable » ! Il avait bien raison : le parcours professionnel de Mahammed Boun Abdallah Dionne parle pour lui ; l’homme est riche d’une expérience exceptionnelle sur la conduite et la gestion des politiques publiques conforté par une haute maitrise des finances internationales et des questions de développement économique, renforcé par une carrière au sommet de l’Etat où il aura réussi à donner à la Primature la stature institutionnelle qui a contribué à renforcer le leadership du Président Macky Sall sur la scène politique nationale et à l’international.

Le Sénégal a ainsi levé des financements exceptionnels pour le financement du PSE, avec les résultats probants engrangés par SEM Macky Sall, dont tout le monder salue à l’unanimité le bilan économique.

L’homme connait bien le landernau politique sénégalais, et son tact et son empathie lui valent la sympathie de toute la classe politique sénégalaise. La quasi-totalité de l’opposition respecte et estime Mahammed. C’est qu’ils savent bien qu’« il y a beaucoup d’agrément à avoir affaire à une personne qui ne dit que la vérité. On sait sur quoi compter. On est en sécurité avec elle, et toutes ses paroles ont leur valeur » ainsi que l’affirmait un grand politologue.

Ajoutons-y sa parfaite maitrise de la cartographie électorale du Sénégal, pour avoir eu le privilège de conduire la liste BBY aux législatives de 2017, qu’il aura remportées haut la main. Sur la même lancée, le peuple sénégalais se souvient encore de sa parfaite coordination de la campagne électorale victorieuse dès le premier tour du candidat Macky Sall à la Présidentielle de 2019.

C’est donc dire que Mahammed Boun Abdallah Dionne est le leader politique le mieux placé aujourd’hui sur l’échiquier politique du Sénégal, pour conforter le dynamisme économique de notre pays, et renforcer son leadership politique sur la scène africaine et mondiale.

Sa courtoisie légendaire, son humilité et la vigueur intellectuelle de l’homme sont des atouts indéniables pour relever le défi de maintenir BBY au pouvoir. C’est le général qui remportera avec éclat la bataille de l’élection présidentielle de 2024.

Douglas Mc Arthur, le grand meneur d’hommes aux talent et charisme exceptionnel déclarait qu’ « un vrai leader est autonome, il a le courage de prendre des décisions difficiles, il a de la compassion pour ceux qui ont besoin d’être écoutés. Il ne cherche pas à être un leader, mais il le devient grâce à la qualité de ses actions et l’intégrité de ses intentions ».

Mahammed est un leader.

Il est l’homme de la situation.

Son choix est une évidence.

Le Sénégal l’attend. Le peuple l’espère. Le monde est à l’écoute !

Mamadou Biguine GUEYE et Cissé Kane NDAO