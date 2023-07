Incendie au marché Zinc de Pikine : L’Etat va accompagner les victimes

Le ministre du commerce, de la consommation et des Petites et Moyennes entreprises, accompagné de la directrice générale de l’Agence pour la Promotion des Exportations (Asepex), Zahra Iyane Thiam, a effectué, ce lundi, une visite de solidarité avec les victimes du violent incendie survenu récemment au marché Zinc et qui a entraîné d’importants dégâts matériels. Abdou Karim Fofana a été accueilli par les autorités de la commune notamment le maire, Amadou Diarra ainsi que le préfet de Pikine. Au cours de la visite, le ministre et porte-parole du gouvernement s’est entretenu avec des propriétaires des magasins endommagés et des délégués du marché avant de faire le constat des dégâts. «Nous avons constaté ensemble l’ampleur des dégâts Mais il faut saluer la promptitude des éléments de sapeur qui ont maîtrisé l’incendie pour limiter les dégâts», se félicite le ministre du commerce.

Toutefois, les commerçants qui sont affectés par cet incendie ne seront pas laissés en rade, car selon le ministre Abdou Karim Fofana, l’Etat restera à leur côté pour les appuyer. «L’Etat sera à leur côté. Déjà, il faudra se réjouir du programme de modernisation que le président de la République a initié depuis 5 ans. Cependant, l’accompagnement et le soutien nécessaires seront de mises avec les services compétents pour soulager les sinistrés», assure le ministre.

Abdou Karim Fofana a profité de cette occasion pour lancer un appel aux commerçants pour une meilleure gestion de leurs lieux de commerce pour que pareille situation ne se reproduise plus. «Il faut une compréhension mutuelle de la philosophie du projet de modernisation des marchés. Il faut au moins des concessions à faire. Les commerçants doivent savoir que les efforts du gouvernement leur seront bénéfiques. Le plus difficile c’est de faire la gestion adéquate au bénéfice de tous et cela, nous y travaillons au quotidien», souligne-t-il.