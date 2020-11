Macky transforme Tamba…le conseil départemental applaudit

Tambacounda : Le Conseil départemental adoube Macky Sall

Le Conseil départemental de Tambacounda a tenu le samedi 21 novembre 2020 son débat sur les orientations du budget 2021. A l’occasion le président du Conseil départemental a retracé tous les actes forts posés par le conseil depuis son avènement à la tête dudit conseil avant de dégager les perspectives pour cette année 2021

C’est ainsi qu’il mit en exergue les grandes réalisations que le conseil départemental, malgré la modicité des moyens a pu dérouler dans le département depuis 2014.

Fort de tout cela, les conseillers, à l’unanimité, firent le constat que ce bilan plus qu’élogieux, ils le devaient pour une grande part à la bienveillance et à la sollicitude de Monsieur le Président de la République, son excellence Macky Sall :

; la construction du marché sous régional de Tamba

; l’achèvement du lycée technique

; la réhabilitation du lycée Mame Cheikh Mbaye

Et les multiples réalisations accomplies par PUMA, CMU, PUDC, Promovilles et last but not least, la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tamba combiné à l’installation d’un terminal à conteneur. Voilà autant d’actions et de projets qui sont en train de transformer radicalement le visage de la région de Tambacounda et d’assurer pour ses populations, un épanouissement socio-économique durable.

Pour tout cela, les populations savent qu’elles doivent une fière chandelle au Président de la République et l’expriment donc à travers cette motion de remerciements et de félicitations adoptée à l’unanimité et par acclamation par les conseillers départementaux à l’issue de leur session ordinaire du 21 novembre 2020.

Le Conseil départemental de Tambacounda