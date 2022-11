Macky vit les signes de la fin comme Wade…Manifs, Marches et clips

Il faut être fou comme un Président aveuglé dans sa tour de verre pour ne pas s’apercevoir que les signes d’une fin de règne sont présents partout. Macky ne voit pas qu’autour de lui, les manifestations de mécontentement s’enchaînent. De Dakar à New York en passant par Paris, les colères se multiplient et les banderoles hostiles au régime de Macky serpentent toutes les rédactions et fils d’informations. Des scènes déjà vues entre 2011 et 2012, date de la chute de Wade. Et le plus dramatique, c’est que Macky qui a tout vécu à cette époque-là, ne voit pas ces mêmes actions de dénonciations se produire sous son magistère avec en prévision…les mêmes conséquences.

Quand on est au pouvoir, on a tendance parfois à devenir aveugle au point de ne pas voir venir les signes qui peuvent constituer notre propre déchéance. Et c’est le cas du Président de la République Macky Sall. Surtout que ses proches ne lui disent jamais ce qu’il en est. Ils ont tendance à lui maquiller la réalité. Alors, aux yeux du Président de la République Macky Sall qui se croit dans un nuage tant il est trompé, tout est beau.

Le Président Macky Sall doit ouvrir les yeux, il est temps. Il est en train de rêver, et le réveil risque d’être brutal. Tant, il est coupé de plus en plus avec son peuple. Et, les signes de la rupture qu’il y a actuellement entre lui et le peuple sont là et bien réels. Macky Sall qui est en voie de présenter sa candidature à un troisième mandat à l’élection présidentielle en 2024, court vers un désaveu total de la part du peuple sénégalais…

Il ne voit pas venir, alors que les manifestations contre ce que les populations considèrent comme étant des forfaitures, se multiplient. En effet, face à la cherté du coût de la vie, du chômage des jeunes, des nombreux scandales causés par les tenants du régime dont certains se sont subitement enrichis depuis l’arrivée au pouvoir de Macky Sall, les manifestations contre le pouvoir se multiplient.

Il faut voir les fortes mobilisations enregistrées lors des différentes manifestations enregistrées contre le régime, pour voir à quel degré, l’écart s’est creusé entre Macky Sall et le peuple. Macky Sall ne voit rien venir, alors que les clignotants pour lui, en 2024, sont devenus rouges. En témoignent, les récentes manifestations contre lui et son régime, enregistrées récemment à Dakar, à New York, à Paris devant le siège de Médiapart, à République qui est le centre des manifestations parisiennes.

Partout, ce sont des manifestations avec de fortes mobilisations contre les forfaitures d’un pouvoir qui est en déchéance. Pour couronner le tout, le mouvement Y en a marre vient de sortir un clip qui déjà fait fureur. Ce clip contre le troisième mandat est intitulé « BU KO SAK JEEM » et est sur les bacs depuis le samedi 19 novembre.

Décidément, rien ne va pour le régime du Président de la République Macky Sall. La chute va être terrible. Elle risque d’être plus terrible que celle du régime du Président Abdoulaye Wade. C’est pour cela que la pilule va être amère à avaler pour le Président de la République Macky Sall en 2024. Tout ça par sa faute, car il est devenu aveugle et ne voit plus la réalité en face, à cause de son propre entourage qui lui cache la situation actuelle.

Pourtant les dernières élections locales, ensuite législatives devraient ouvrir à Macky Sall les yeux pour qu’il sache à quel point le peuple est en train de lui tourner le dos. Mais, c’est comme qui dirait que tout ceci, c’est peine perdue.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn