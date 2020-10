Magal 2020- Serigne Khassim Mbacké : « Serigne Mountakha Mbacké est une fierté, le Président a encore honoré Serigne Touba… »

L’édition 2020 du Grand Magal de Touba bat son plein à Darou Minam, résidence du Khalife Général des Mourides, l’on aperçoit une foule monstre de talibés venus témoigner leur amour et allégeance au Fondateur du Mouridisme, le Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.

Trouvé sur les lieux, Serigne Khassim Mbacké, petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul s’attèle à la lecture du Saint Coran et de Xassaïdes, entouré de certains disciples. Nos soins ont essayé de lui tirer un témoignage sur l’édition 2020 de ce grand événement : « Je remercie et félicite le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. En dépit de ce contexte risqué par la survenue de la pandémie à Coronavirus, il a eu l’audace, la foi et la détermination d’appeler les fidèles à célébrer ce Magal. Il est un soldat de Cheikhoul Khadim. Il a toujours été au service de ses pères et devanciers pour le rayonnement de l’Islam et de la Mouridya », a laissé entendre le jeune Mbacké-Mbacké.

Qui de renchérir : » Nous adressons aussi notre gratitude au Président de la République son Excellence Macky Sall. Il n’a de cesse de manifester estime et considération pour la Cité religieuse de Touba. Ainsi, il vient de poser un grand acte en gratifiant les titres fonciers à 3 résidences « Cheikhoul Khadim ». Il a missionné certains de ses plus proches collaborateurs comme les ministres Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Dame Diop pour remettre officiellement ces papiers au Khalife. Nous les remercions pour cet acte de haute portée. Nous serons toujours à leur côté pour les soutenir dans toutes les entreprises » .