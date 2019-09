La prière des 2 «Rakkats» effectuée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, le 05 Septembre 1895, devant le bureau du Gouverneur Général de l’Afrique Occidentale Française(AOF) à Saint –Louis du Sénégal, est commémorée, chaque année, par la communauté mouride. A l’instar de Saint-Louis, Dakar, Cayar, Koungheul et autres disciples de la diaspora, ceux de la Commune Kaymor, située dans le département de Nioro du Rip (région Kaolack), se rappellent de cet acte historique de courage et d’abnégation du Fondateur du Mouridisme. Pour le moment, l’heure est aux derniers réglages pour une bonne tenue de l’événement. Ainsi, l’illustre El Hadji Malick Ndiémé Cissé (1907-2005) est choisi comme parrain de l’Edition 2019. Cette figure de proue du Mouridisme dans le Saloum avait, très tôt, répondu à l’appel du Cheikh Ahmadou Bamba. Il était, du reste, très proche du 2ème Khalife Général des Mourides Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul dit Serigne Fallou, mais aussi , de Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul et de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul ( 3ème Khalife des Mourides). El Hadji Malick Ndiémé Cissé était également l’un des initiateurs des «Toli Alarba» (les champs du mercredi) dont le but était de contribuer financièrement à l’édification de la Grande Mosquée de Touba dans les années 50 et 60. C’est cet illustre homme de Dieu et disciple mouride convaincu dans que les mourides du Rip entendent rendre un hommage appuyé, ce jeudi 05 Septembre 2019.

Ibrahima NGOM Damel