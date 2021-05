Mahammed Boun Dionne reçoit Mankeur Ndiaye (images)

L’ancien premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a rencontré Mankeur Ndiaye ce mardi. Les deux hommes ont longuement échangé sur plusieurs sujet.

« Le 18 mai 2021 avec Mahammed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre du Senegal et ancien Secrétaire Général de la Présidence de la République. Nos échanges ont été chaleureux, fraternels et fructueux. Je le remercie vivement pour son amitié et son hospitalité », a écrit Mankeur Ndiaye sur le réseau social.

Voici les images de cette rencontre :