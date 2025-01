Mairie de Dakar : Un conseiller municipal exige un audit des finances et…

Conseiller municipal à la ville de Dakar et adjoint au maire de la commune de Grand Yoff, Pape Alioune Gningue, également secrétaire général des 127 adjoints maires du département de Dakar, appelle à un audit interne des finances publiques et du personnel de la mairie. Lors d’un échange, ce membre du Grand Parti de Malick Gakou a évoqué l’endettement de la ville auprès de ses partenaires, les retards de salaires, le départ de Barthélémy Toye Dias, ainsi que les défis liés aux Jeux olympiques de la jeunesse.

« La situation de l’ex maire de Dakar suscite en nous des commentaires de nature juridique » explique M. Gningue. « Le préfet a appliqué la loi selon les dispositions du code électoral ( l29,l30 l277) et le droit a été dit par la cour d’appel, en attendant la décision de la Cour suprême qui en dernier ressort nous lie », a-t-il poursuivi.

Pape Alioune Gningue accuse « contrairement aux actes du désormais ex maire, qui n’a cessé d’être dans la provocation, avec des comportements anti – républicains regrettables d’un citoyen de son rang. Le Sénégal a connu en 2024, une rupture profonde dans la gestion du pays. Et c’est bien heureux que l’institution municipale puisse avoir la possibilité de changer d’orientation de gouvernance politique ». « En effet, toutes les politiques économiques et sociales devront dorénavant s’adosser à la nouvelle référence du pays (l’agenda national de transformation 2050) », a tenu à préciser le conseiller municipal.

M. Gningue explique que « le retard dans le traitement et la mise à disposition des salaires du personnel municipal est liée à la situation complexe qui a prévalu en fin décembre mais tout est rentré dans l’ordre et les salaires sont payés ». Concernant les JO 2026, il a tenu à souligner : « Je constate avec le conseil municipal, les incohérences soutenues par l’ex maire :les jeux olympiques à l’instar de la coupe du monde, restent une propriété exclusive du CIO. Les fédérations faîtières n’ont pas vocation à construire des infrastructures. Ceci semble être ignoré par mon concitoyen Barthélémy Toye Dias ».

Dans ses propos repris par Senego, il rajoute : « sur les engagements institutionnels, seul l’Etat du Sénégal a matérialisé son contrat d’engagement et d’hôte à hauteur de 35milliards (soit 60 millions de dollars), le reste du budget global de 171 millions de dollars est supporté à 52% (90millions de dollars) par le CIO. Sur le défi organisationnel et l’impact des jeux : On retiendra les rénovations des infrastructures sportives (stade Léopold Sédar Senghor, stade Iba Mar Diop , piscine olympique, stade de Hann, médina, Mermoz,…..). Dakar va accueillir plus de deux cents (200) délégations et 2700 athlètes, avec le recrutement de 6000 mille jeunes dans l’organisation des JOJ 2026. Le Comité international Olympique (CIO) a engagé près de 4miliards dans la préparation des jeunes athlètes sénégalais dans les 25 disciplines sportives retenues ».

M. Pape Alioune Gningue se déclare candidat à la succession de Barthélémy Dias et propose « une rupture sur les priorités et la restructuration du budget vers les secteurs les plus vulnérables. Pour ce mandat de transition (2025/2027), un audit interne du personnel et des finances publiques reste primordial pour une bonne gestion des ressources à tous les niveaux ». « Mes axes programmatiques seront tournés vers la mobilité urbaine, le financement vert et le changement climatique pour garantir aux Dakarois un cadre de vie d’une capitale moderne à l’instar des plus belles villes du monde. Nous mettrons en place un COPIL ouvert aux différents maires des communes pour une démocratisation et diversification des projets de la ville, afin de corriger toutes les carences notées. L’arrêt du projet des toilettes publiques sera ma première mesure dès mon élection », soutient-il.

Sur la situation de la mairie, M. Gningue affirme : « La ville de Dakar est une institution endettée auprès des différents partenaires. Une ville qui a perdu la confiance de ses administrés et de son partenaire stratégique : l’Etat du Sénégal. D’où l’impérieuse nécessité pour ce mandat de transition de bâtir un principe de coopération avec le gouvernement du président Diomaye Faye, plus de transparence dans les projets. Garantir une justice sociale pour les travailleurs et une implication du conseil municipal dans les missions de représentation ».