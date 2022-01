Mairie de Mbacké : 13 candidats pour un seul fauteuil

La campagne électorale en vue des locales est lancée depuis le 8 décembre. A Mbacké, ils sont 13 candidats qui sont inscrits pour briguer la Mairie. 13 hommes aux profils différents vont essayer de convaincre les populations de Mbacké pour gagner leur confiance.

Seulement, ils n’ont pas tous les mêmes aptitudes politiques. Si certains sont connus dans la scène politiques, d’autres sont entrain de faire leur baptême de feu dans ces élections locales.

En terme clair, on peut les classer en trois catégories différentes : les favoris, les outsiders et les tocards.

Dans un sondage fait auprès des Mbackois, le classement des candidats qui sont sur le starting-blocks détermine les chances des uns et des autres. Dans la catégorie des favoris figure en bonne place deux personnes qui sont connues.

Il s’agit du maire sortant Abdou Mbacké Ndao et du DG Gallo Bâ de la coalition Benno Bokk Yaakar et de Docteur Fall Mbaye qui veut briguer la Mairie.

A coté de ses trois favoris, s’ajoute le lot des outsiders composé de Moustapha Diop, de Abdou Karim Fall, de Abdou Lahad Lo qui sont dans le starting-blocks pour briguer le fauteuil de premier magistrat de la ville de Mbacké.

Le dernier lot est composé de tocards politiques qui sont dans la course aux voix. On peut citer, Abdoulaye Diombokho, Ibrahima Ibou Cissé, Serigne Mbacké Faye et de Bassirou Kâ et Serigne Sow.

Le pléthore de candidature montre tout l’intérêt que suscite la commune de Mbacké. L’effervescence notée ses derniers jours dans le cadre de la campagne électorale qui bat son plein constitue un élément important sur le choix des électeurs.

Chaque jour, des caravanes, visites de proximité sont organisées dans les quartiers de Mbacké. Des incidents ont été notés après que le candidat Abdou Lahad Lo qui tenait un meeting à Mbacké Khewar, fief du candidat de Yewi askane wi Abdou Karim Fall, a été attaqué. Le bilan fait état de plusieurs voitures caillassées.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn