Mairie de Mbadakhoune : Me Malick Ndour tête de liste de la coalition Wallu

“L’honneur nous a été fait Mr El Hadji Diouf alias Thiebo et moi, par les responsables, militants et sympathisants de la Grande Coalition Wallu Sénégal en nous désignant respectivement comme têtes de liste des scrutins proportionnel et majoritaire, confirmant ainsi ma candidature annoncée pour diriger la Commune de Mbadakhoune.

Un choix qui ressort d’un consensus émanant des plénipotentiaires mandatés par les différents partis politiques que compte ladite coalition notamment le Parti démocratique sénégalais(Pds), le Grand Parti(GP) représenté par Monsieur Jean Pierre Diagne (Maka-Kahone), le Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD/Liggeey) sous la houlette de Monsieur Mboundou Sarr(Paracelle) et d’autres porteurs de voix.

Un comité électoral dirigé par Mr Hamath Ndour(Paffa), avec la participation de Mr Ibrahima Gueye et Mde Oumy Ndiaye (Mbaboumy), de Mrs Racine Diallo et Mamadou NDIAYE (Mbadakhoune), a été mis sur pied aux fins de procéder à l’investiture des candidats au conseil municipal sur les différentes listes en compétition pour les locales du 23 janvier 2022. À ces derniers et à tous les responsables, je salue leur dévouement et leur engagement mais surtout le sens de la démocratie dont ils ont fait montre en responsabilisant la jeunesse à prendre les rênes de la coalition. Leur expérience et leur détermination ont permis un dépôt sans anicroche, ni difficultés majeures de la liste des candidats investis, à la Sous préfecture de Mbadakhoune, depuis le 20/11/2021 (voir Pv de dépôt). Mes remerciements et félicitations vont à l’endroit de toutes celles ou ceux qui ont été choisis par leur pairs dans la quasi totalité des villages de la commune.

Aux militants, je lance un appel pressant pour la poursuite de cette dynamique victorieuse pour qu’au soir du 23 janvier 2022, la Grande Coalition Wallu Sénégal puisse triompher et qu’ensemble qu’on puisse impulser les changements sur la base de programmes et aspirations politiques dont les points les plus saillants restent:

– Le désenclavement de notre commune, quand bien même n’étant pas une compétence transférée, mais une pressante demande qui pourrait se faire par un plaidoyer en faveur de celle-ci au près des autorités pour le bitumage des deux tronçons (Médina-Mbadakhoune)et (Kahone-Mbadakhaoune- Guinguineo),

– Le rétablissement d’un service public local de qualité notamment le traitement diligent et au quotidien des pièces et actes administratifs délivrés par la commune aux usagers qui constitue une complainte des populations;

– La maitrise du foncier communal, sa gestion en toute transparence aux profit de la communauté avec un contrôle strict et une farouche lutte contre la boulimie foncière dont les proportions deviennent de plus en plus inquiétantes, dans un contexte d’implantation d’une université dans le territoire de la commune,

– Le parachèvement et la réalisation d’ouvrages scolaires avec le concept « Une école, sans abri provisoire »(droit réservé);

– Un programme de santé pour tous et à moindre coût par une re dynamisation de politiques sanitaires communautaires ( créations de postes et cases de santé fonctionnels avec dotation en médicaments et matériels médicaux).

– La création d’unités pouvant faire naître des niches fiscales pour renflouer les caisses de la commune, dans l’optique d’une fiscalité locale réelle. La liste est loin d’être exhaustive…